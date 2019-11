Comics



Al Mangaka Contest premiati i giovani talenti amanti del fumetto

domenica, 3 novembre 2019, 16:28

di alfredo scorza

Al Lucca Comics è stato indetto un contest per tutti gli ambiziosi disegnatori che vogliono cimentarsi con il manga, inventando e descrivendo, a parole e immagini, una storia originale che è stata valutata e giudicata dalla giuria dell' Accademia europea di manga.



In palio ai primi tre classificati, un corso estivo pagato dall'accademia, un set di strumenti per disegno di marca e l'ambito viaggio di studio in Giappone per il primo classificato.

Il presidente della giuria e direttore dell' accademia ha oggi presentato i risultati del contest rivelando le opere dei giovani partecipanti e cimentandosi in una lunga discussione in cui ha commentato i lati positivi e quelli negativi, a fini istruttori, con cui tali opere sono state giudicate in commissione.

Tanta ironia e voglia di imparare a fare qualcosa di veramente difficile come disegnare bene raccontando una storia che sia accattivante; in questo, certo non perfettamente, ci sono riusciti i vincitori del contest:

Emanuele Fiacchini, terzo classificato, vincitore del corso estivo all'accademia europea di manga;

Rebecca Consolano Nicoletti, seconda classificata, vincitrice degli strumenti di disegno marcati "Pentel";

Veronica Zugerle, prima classificata, vincitrice del viaggio di studio in Giappone con l' accademia.

Per partecipare al contest organizzato dal Lucca Comics & Games bisogna registrarsi sul sito ufficiale www.luccacomicsandgames.com e cercare la pagina dedicata al mangaka contest, inviando la richiesta di adesione.