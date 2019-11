Comics



Alla Ubik si parla di Resistenza con il Fumetto disegnato da Luca Lenci

domenica, 3 novembre 2019, 12:48

Come into my House è il titolo del fumetto disegnato da Luca Lenci con testi di Emmanuel Pesi dedicato a 9 storie di fuga e di resistenza. Un progetto promosso dal Comune di Capannori, presente oggi pomeriggio domenica 3 novembre alle 17 con il giovanissimo Consigliere comunale Gianni Campioni insieme a Francesca Fazzi (Maria Pacini Fazzi editore) all'intervista in vetrina promossa dalla Libreria Ubik in collaborazione con H Demia e radio 2000 "picchi d'ascolto", per parlare con Srtefano Picchi e Annalisa del Dotto di un volume che cerca di avvicinare i più giovani alla memoria storica raccontando per immagini 9 storie ambientate nel territorio (Lammari, Colle di Compito, Marlia Tofori, Lunata, S. Andrea in Caprile, Ruota).