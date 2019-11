Comics



Altan a Lucca Comics: "La satira permette di fornire punti di vista diversi"

venerdì, 1 novembre 2019, 14:50

di barbara ghiselli

"La satira nella storia nasce come modo di attaccare il potere ma al giorno d'oggi che questo non è più rappresentato da una sola persona o partito, è diventato una cosa che sfugge alle definizioni". Queste le parole di Altan, fumettista, vignettista e autore satirico italiano, all'incontro con la stampa, all'interno di "Lucca Comics & Games", che si è tenuto questa mattina nella sala oro della camera di commercio, occasione nella quale è stata presentato "Uomini, ma straordinari", il primo di una serie di volumi realizzati da Coconino Press.

Come è stato ricordato durante la conferenza stampa Altan, popolarissimo per le avventure della Pimpa e per le sue fulminanti vignette di satira politica e di costume, è noto anche per la sua ampia produzione di graphic novel: biografie dissacranti, parodie, ironiche rivisitazioni del fumetto d'avventura, parabole morali che a partire dagli anni '70 hanno composto un universo divertente, grottesco, capace come nessun altro di raccontare vizi, corruzione, fragilità dell'Italia passata e presente e, più in generale, dell'umanità.

Il primo volume della serie edito da Coconino Press è "Uomini ma straordinari": le dissacranti, anti-eroiche, contro-storiche biografie di Cristoforo Colombo, Franz (San Francesco) e Giacomo Casanova. E la storia di Ben, il quarto figlio di Noè, pubblicata in precedenza solo in un'edizione fuori commercio a tiratura limitata.

La finalità della Coconino Press è di ripubblicare il materiale che finora era uscito sparso e assicurando la giusta visibilità a opere meno note e conosciute. L'editore ha pertanto deciso di conferire una veste adeguata a queste storie, grazie anche a un formato in grado di esaltarle e di facilitarne la lettura.

Altan ha spiegato che la funzione della satira è quella di fornire punti di vista diversi creando vignette che colpiscano l'attenzione di quei lettori che riescono a riconoscere in esse le loro medesime riflessioni facendo capire loro che non sono i soli a pensarla così.

Durante l'incontro Altan ha parlato anche della Pimpa: "Quando mia figlia era piccola per giocare con lei, le disegnai questa cagnolina. Mia figlia come tutti i bambini era curiosa ed è proprio pensando al suo carattere così aperto e gioioso con tutti che ho creato il personaggio della Pimpa; in un certo senso Armando invece mi assomiglia dato che la segue e la guida ma le permette nello stesso tempo di fare le sue scelte e le sue scoperte".