"Aspettando l'ora X": Erri De Luca presenta il suo primo fumetto al Lucca Comics

sabato, 2 novembre 2019, 14:22

di diego venturini

Il talento di Erri De Luca nelle pagine disegnate di un fumetto. Questa è la grande idea sulla base della quale è nato "Aspettando l'ora X", un fumetto, appunto, edito da Feltrinelli, che è stato presentato questa mattina in occasione del Lucca Comics and Games. È una storia degli anni '70, delle rivoluzioni avvenute in quell'epoca e del clima di sovversione che si respirava allora, il tutto raccontato seguendo la traccia di una storia d'amore che si propaga in tutto il racconto.

"Da ragazzo ero un lettore di fumetti, ma mai avrei pensato di scriverne uno – ha spiegato De Luca -. Ho voluto raccontare un pezzo d'Italia che mi appartiene. Sono stato un militante di Lotta Continua, ho vissuto quegli anni con molta partecipazione, ho fatto parte dell'ultima generazione di rivoluzionari italiani. Infatti la storia è ambientata nei cosiddetti "anni di piombo", che io ho voluto ribattezzare "anni di rame": questo perché il rame è un conduttore di elettricità, e la tensione che si propagava nelle fabbriche di tutta Italia, da Palermo a Trento, sembrava formare un circuito elettrico, pronto ad andare in tilt ed esplodere.

Per la presentazione dell'opera sono inoltre intervenuti Paolo Castaldi, il disegnatore, che si è occupato della parte grafica, e Cosimo Damiano Damato, il quale, insieme a De Luca, ha composto il racconto che si snoda lungo le pagine del fumetto.

"Sono cresciuto leggendo i libri di Erri - ha dichiarato Damato -. Scrivere con lui significa adattarsi alla sua poesia, "stare dalla stessa parte", come ama dire lui, e questo lo ritengo un dono. Con questa esperienza ho potuto fare un viaggio nel passato, durante gli anni descritti. Ma è stato un vero e proprio viaggio sensoriale: ho sentito il sudore degli operai, il sangue versato, i rumori della fabbrica, l'odore del fumo e dei lacrimogeni. La cosa straordinaria è che, scrivendo questi eventi e studiando le fonti che avevamo grazie agli archivi di Lotta Continua, ci siamo resi conto di quanto questi fatti siano incredibilmente attuali".

Paolo Castaldi ha ricevuto anche il plauso di De Luca stesso, che ha spiegato come il suo disegno rappresenti perfettamente la storia che lui aveva in mente. "Ricevere la benedizione di uno scrittore come Erri mi riempie d'orgoglio. Nella mia esperienza decennale ho sempre cercato di fare lavori impegnati e, con questo fumetto, ho l'impressione che si sia chiuso un cerchio, che mi sia stata riconosciuta la coerenza professionale che ritengo di avere. Per quest'opera, mi interessava cristallizzare il sentimento rivoluzionario condiviso di quell'epoca e ho optato per disegni poco colorati, che sono utili a rendere l'idea dell'atmosfera. Tavola dopo tavola, mi sono accorto dell'enorme attualità che la storia questa storia possedeva. La mia generazione è isolata, siamo come dei Don Chisciotte: sarebbe necessaria quell'unità di intenti degli anni 70".

Infine, Erri De Luca ha voluto spiegare il titolo del fumetto. "L'ora X era quell'ora immaginata dai grandi rivoluzionari nella quale il potere sarebbe stato sovvertito. Negli anni 70, invece, avevamo l'impressione che l'ora X non si dovesse aspettare, ma vivere, praticarla durante tutta la giornata. Non era un momento messianico, ma era il presente, l'adesso. Questa è la sensazione che vogliamo far trasparire da questa opera".