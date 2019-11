Comics



Dario Bressanini e la disinformazione in campo alimentare ai Comics

sabato, 2 novembre 2019, 20:59

di viola pieroni

Dario Bressanini, illustre professore universitario, chimico, scrittore, blogger, articolista, YouTuber e instagrammer, oggi era ospite speciale alla Japan Town in occasione del Lucca Comics: un dibattito sul suo nuovo libro, in collaborazione con Beatrice Mautino, le bufale smentite riguardo gli alimenti e quelle (molte) ancora da smentire. Con più di 190 mila follower sulla piattaforma social Instagram, e quasi 350mila su YouTube, è uno dei più "popolari" scienziati tra i giovani e non solo: i motivi sono molteplici, e come lui stesso ha ammesso "mi piace provare nuovi modi per informare il pubblico, Instagram è il social che sta crescendo più velocemente, è più istantaneo e decisamente diretto".



Il suo libro "Conteo Natura" è una lotta alla disinformazione in campo alimentare, e che al suo interno ha portato anche un paragone "fumettistico" che gli è valso la partecipazione come ospite alla live in Japan Town. Infatti, dice, c'è sempre stato una corrispondenza con le paure attuali (o di una volta) e i personaggi dei fumetti: ad esempio gli X-Men, supereroi nati con un genoma modificato che gli rende imbattibili, fanno paura nella finzione come oggi terrorizzano gli OGM (organismi geneticamente modificati): entrambi considerati una minaccia perché potrebbero sconfiggere la vecchia "specie".



"Nella letteratura popolare -racconta Dario- c'è sempre stato il bisogno di evocare ed esorcizzare la paura delle persone verso le nuove tecnologie: negli anni in cui erano appena stati fatti gli esperimenti di Galvani (si reputava l'elettricità la fonte della vita) Frankenstein venne alla luce; dopo la diffusione dell'industria chimica, si è iniziato a temere, nei fumetti, il Joker; dopo le bombe atomiche e la paura delle radiazioni, sono nati i Fantastici 4. E poi Hulk, Spiderman. Ed ecco come spesso le origini dei supereroi riflettevano i timori dell'epoca, veicolando speranze e paure.



Ora come ora, invece, più che poteri derivanti da cose straordinarie, sono fatti discendere da cose comuni (basti pensare a Venom e ai vaccini, che ora come ora tanto terrorizzano la popolazione).



Nel libro abbiamo cercato di raccontare tante modifiche genetiche del cibo, che spesso anche inconsapevolmente viene alterano grazie a selezioni che sono "umane".



Negli anni '60, ad esempio, un gruppo di scienziati, agronomi e fisici hanno studiato come le radiazioni gamma potessero modificare il DNA delle piante, per "accelerare il processo" di deriva genetica perennemente in atto in tutte le specie.



La maggior parte dei campioni moriva, ma ogni tanto capitava pianta con caratteristiche diverse, ad esempio un grano più piccolo e più facile da coltivare, ma sono oltre 3000 i vegetali in commercio derivati da questi esperimenti.



Queste sono considerate categorie di "x-foods", ma in realtà le piante che noi coltiviamo sono dipendenti dall'uomo, e spesso non si trovano in natura: quelle selvatiche hanno protezioni e difese dai predatori, ma quelle "addomesticate" senza la cura umana si estinguerebbero.



Molte varietà commestibili ad alcuni sembrano Ogm, ma sono solo trasformazioni biochimiche naturali o solo parzialmente artificiali, benché la percezione delle persone è che siano ovunque: la verità è che con l'industria alimentare, anche in modi che a noi paiono impercettibili, è continuamente in atto una "selezione" che di naturale ha poco."



A seguire, sono intervenuti dal pubblico svariati presenti, che hanno posto domande di grande attualità sul tema "alimentare": in primis si è discusso dall'abuso di integratori, che come tali appunto dovrebbero "integrare" qualcosa che manca all'organismo, e invece sono sfruttati dalle aziende per renderli adatti a tutti (non essendo farmaci, la legislazione in merito è diversa: le industrie che li producono spesso non sono tenute a dimostrare l'efficacia effettiva del prodotto, ma solo la sua non dannosità), così da creare un prodotto commercialmente affabile, troppo spesso promosso anche da pubblicità e dalla negligenza delle istituzioni sanitarie (o semplicemente ignoranza in merito).



Un'altra domanda molto sentita da Dario è stata quella sui famosi "beveroni" sostitutivi ai pasti: perché hanno successo? Lui, da sempre in lotta verso la disinformazione in questo campo, ha risposto "perché sono la soluzione più semplice e immediata. Le persone che vogliono perdere peso troppo spesso non hanno tempo (o semplicemente voglia) di farlo con costanza, non riescono a regolarsi durante i pasti: in quelle polveri iofilizzate da sciogliere si ha una soluzione pronta, senza doversi autocontrollare la dieta o rivolgersi a qualcuno.

La masticazione è invece fondamentale, non ha senso bere sempre quelle cose, benché è vero che la la buona cucina è questione di tempo, ci sono molte altre alternative: in un mondo sempre più veloce, è il tempo la buona risorsa scarsa."



Altro tema è stato quello delle "proteine" che spesso i palestrati assumono per aumentare la massa muscolare, e agli articoli scientifici di "contorno", che però spesso non prendono in esame normali "atleti" ma professionisti di livello agonistico.



Poi il problema dello spreco energetico, che rispetto ai pomodori e alle verdure non viene messo in risalto come con la carne (è questione forse anche di salute, ma il più delle volte è solo "moda"): ad esempio si invoca l'avocado e la quinoa che arrivano dall'altra parte della terra, ma si inizia a ripudiare la carne perché inquina troppo.



Infine, una breve spiegazione sugli zuccheri e in che modo essi possono essere assunti anche da un diabetico: perché no, sono molto diversi, ma alla fine vengono tutti ridotti in glucosio (l'insulina è la proteina che lo "porta" nelle cellule, e che nei diabetici è assente o malfunzionante: in questo modo, il glucosio disciolto può provocare gravi danni all'organismo).