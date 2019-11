Comics



Enoch e Vietti presentano la loro ultima fatica

venerdì, 1 novembre 2019, 17:25

di michele masotti

Quando due tra i più eccellenti fumettisti italiani, Stefano Vietti e Luca Enoch, uniscono le loro penne il logico risultato non può che toccare dei livelli di eccellenza. “Cthulhu-Death may die” mischia in un cocktail mozzafiato il mondo dei comics con quello dei games, all’apparenza distanti tra loro ma che in realtà si nutrono della stessa passione e regalano le medesime emozioni. Basandosi sui giochi della CMON, Enoch e Vietti hanno prodotto tre albi di oltre 130 pagine con storie ambientate nei mondi dei giochi di Zombcide, Zombicide: Invader e Cthulh-Death may die che vedranno la luce nel 2020, attraverso una campagna di crownfunding, cominciata libreria e poi estesa in tutto.

“La raccolta volontaria di fondi nel mondo dei fumetti sta crescendo di più che degli altri settori: quest’anno ha fatto registrare un +20 per cento.” – ricordano i due autori- “Stiamo lavorando ad altri due fumetti che presenteranno alcune gustose novità rispetto a quanto conosciuto in questi anni. Ci troviamo di fronte a dei giocatori che sono ancora lettori ma non viceversa. Il nostro compito consiste anche nel riuscire a carpire le richieste di chi fruisce del nostro prodotto. Questo numero zero è composto da una sezione di sei tavole, estrapolate da ognuno dei progetti, che raccontano una mini storia. In qualsiasi modo, lo ripetiamo, la principale preoccupazione è intuire gli interessi del pubblico senza però stravolgere il nostro modo di stravolgere la narrazione. Vi possiamo anticipare che saranno presenti alcuni camei di altri personaggi noti.”

I protagonisti di questi racconti sono essenzialmente tre: c’è l’eroina Lysa, una ragazzina orfana di dodici anni che viaggia con appresso una lanterna nella quale, a sua avviso, ci sarebbe il demone imprigionato dai suoi genitori (cacciatori di mostri). Rocco, invece, è un italiano che ha vissuto gli orrori della prima guerra mondiale, mentre Jack Munoz sbarca il lunario facendo servizio tra i vari paesi, rimasti isolati a causa delle oscure presenze che infestano il New England.