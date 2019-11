Comics



Felpati, Bigazzi (Filcams-CGIL): "Basta scarica barile, la colpa è di chi firma i CCNL"

mercoledì, 6 novembre 2019, 16:36

La segretaria generale della Filcams-CGIL, Sabina Bigazzi, interviene in relazione alla questione dei "felpati" ed in risposta a Lucca Crea e all'assessore Lemucchi.

"Nei giorni scorsi sono stati pubblicati numerosi articoli riguardanti l’incresciosa vicenda dei cosiddetti “felpati” - afferma -. La pubblicazione di comunicati ed articoli così a ridosso del Comics, e con il personale già selezionato con precise regole di ingaggio, poteva, a nostro avviso, suonare come strumentale e con finalità poco nobili. Per questo abbiamo scelto di non commentare in alcun modo. L’intervista rilasciata ieri dal presidente di Lucca Crea, ed il comunicato di oggi dell’assessore al turismo, ci costringono però ad una risposta:

E’ vero, nel 2016, e per fortuna, i voucher sono stati aboliti. Per l’edizione dei Comics 2017, Lucca Crea, come il presidente ben ricorderà, fece la scelta “virtuosa”, di stipulare per tempo un accordo con le OO.SS con il quale veniva individuato il CCNL da applicare e le condizioni di lavoro. Le condizioni previste dall’accordo sono state “richieste” alla agenzia che si è aggiudicata l’appalto per la assunzione del personale. Il CCNL individuato era quello del Commercio, decisamente superiore anche rispetto ai voucher (resta da capire se i 7,5 euro dei voucher sono lordi ed onnicomprensivi. In questo caso comunque paghe da fame)".



"L’anno successivo - prosegue -, quindi si parla dell’edizione Comics 2018, abbiamo provato noi a contattare Lucca Crea, che però ci rispose di aver già provveduto. Anche quest’anno Lucca Crea ha scelto altre strade. Di questo si tratta: di scelte precise. Troviamo singolare che quando si finisce nella bufera per precise scelte operate, si faccia il gioco dello scarica barile: la colpa è di chi firma i CCNL! Allora perché non fare come nel 2017? I CCNL sono molti, non vi è un CCNL del “portierato”, ma riferibili alla sicurezza ve ne sono numerosi, e molti sottoscritti da OO.SS gialle (CCNL pirata)".



"Riteniamo che il problema sia di altra natura - conclude -, e caso mai di carattere economico. A nostro avviso ci si dovrebbero porre altri problemi: si vuole garantire sicurezza? Allora bisognerebbe rivolgersi ad agenzie o imprese che fanno sicurezza con tutti i requisiti previsti dalla Legge. Sarebbero necessari Stewards e/o Buttafuori, e Guardie Giurate, soprattutto per il servizio notturno. I CCNL corretti, e la retribuzione corretta, verrebbero da sè! Ma, come detto, si tratta di scelte!"

Precisazione di Aldo Grandi: Giovanni Lemucchi non è assessore al turismo cara Sabina Bigazzi, ma a bilancio, controllo di gestione, tributi e società partecipate