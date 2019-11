Comics



Felpati, Lucca Crepa: "Soluzioni ci sarebbero, se solo si volessero trovare"

mercoledì, 6 novembre 2019, 16:40

Anche il neo costituito comitato "Lucca Crepa" dice la sua sulla ben nota questione dei "felpati" della manifestazione Lucca Comics & Games.

"Da giorni ormai - esordisce il comitato -, dopo la grande solidarietà che ha riscosso la nostra protesta per la paga da fame corrisposta ai “felpati” e vigilanti notturni di Lucca Comics & Games, leggiamo la girandola di interventi scomposti a mezzo stampa da parte dei vertici di Lucca Crea e dell’amministrazione comunale. Con un misto di soddisfazione e divertimento sentiamo quelle stesse persone che fino a ieri affermavano di avere le mani legate dal rispetto del contratto nazionale di categoria prendere seri e solenni impegni per trovare una soluzione che, evidentemente, fino ad oggi non si erano neanche mai sognati di provare a cercare, trovando più comodo e conveniente giocare allo scaricabarile con dinamiche di livello nazionale".



"Che ci abbiano preso in giro quando dicevano che non c’era soluzione, o che ci prendano in giro adesso che dicono di volerla trovare, a noi di Lucca Crepa cambia ben poco - incalza il comitato -: niente abbiamo da spartire con chi ha permesso per anni che perdurasse questa palese situazione di sfruttamento di massa, o con i sindacati che a livello nazionale hanno firmato quel vergognoso contratto di categoria. Lucca Crepa è un comitato spontaneo ed autonomo da ogni sigla partitica o sindacale e non abbiamo la presunzione di rappresentare chicchessia: siamo nati per denunciare una situazione di sfruttamento legalizzato e creare una mobilitazione che imponesse un cambiamento del reale, e non siamo tanto ingenui da prestarci a fare da trampolino o da cassa da risonanza a chi, fino ad oggi, non ha mosso un dito per migliorare la situazione. Neanche siamo tanto sprovveduti da non sapere che le soluzioni a livello politico ci sarebbero, se solo si volessero trovare, senza bisogno di aprire tavoli di confronto e percorsi partecipativi che ci sembrano utili solamente a lavare la coscienza dei responsabili e a prendere tempo, sperando che la cosa finisca nel dimenticatoio fino al prossimo anno".



"Vogliamo invece ringraziare di cuore - conclude - le centinaia di felpati, ex felpati, editori, autori, standisti, cosplayer e partecipanti di LC&G che ci hanno espresso solidarietà e appoggio, grazie al quale siamo riusciti a bucare lo schermo e presentare la mobilitazione a livello nazionale. Se la protesta di Lucca Crepa ha avuto tanto successo è solo grazie a voi, e vi promettiamo che non ci accontenteremo di accordicchi o promesse vuote".