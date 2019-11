Comics



I Comics visti... dall'alto

venerdì, 1 novembre 2019, 16:11

Ecco come si presenta Lucca vista dall'alto, in occasione dell'edizione 2019 di Lucca Comics and Games, nel video e nelle foto che sono state diffuse oggi dalla polizia di stato. In occasione del festival il questore ha disposto accurati servizi di sicurezza a cui partecipano l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la polizia municipale, e per quanto riguarda gli aspetti di safety i vigili del fuoco, la protezione civile e il 118.



È massiccio l'impiego di uomini delle forze dell'ordine coadiuvati da unità cinofile antiesplosivo, da artificieri, dal reparto prevenzione crimine di Firenze da unità specialistiche antiterrorismo della polizia di stato e dell'arma dei carabinieri. Numerosa la presenza di personale in borghese nei compiti di vigilanza antiterrorismo e antiborseggio, oltre che del personale della polizia scientifica, munito di microtelecamere in grado di inviare in tempo reale, alla sala operativa, le immagini registrate.



Il quadro delle misure adottato è abbastanza complesso, partendo dai controlli ai visitatori, passando dai new jersey fino ad arrivare al divieto di sorvolo della città. La polizia stradale presidia le direttrici sia stradali che autostradali. La polizia ferroviaria garantisce una continua e costante vigilanza alle stazioni ferroviarie di Lucca e Viareggio. Presente, inoltre, l'elicottero del reparto volo della polizia di stato.

Video I Comics visti... dall'alto