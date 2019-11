Comics



Il nuovo Picard vi stupirà, parola di Sir Patrick Stewart

venerdì, 1 novembre 2019, 15:40

di giacomo mozzi

Appena sono state pronunciate le parole: " Ciao Lucca, buongiorno" la platea è letteralmente esplosa in un grandissimo applauso per l'attore Sir Patrick Stewart a dimostrazione dell'amore e del seguito per il personaggio di Star Trek da lui interpretato, Picard.



Con uscita in 200 paesi del mondo sulla piattaforma Amazon Prime Video il 24 gennaio 2020, Star Trek Picard si prospetta come una serie molto coinvolgente e ricca d'avventura e legami umani. Le avventure che i personaggi vivranno in giro per lo spazio sono tutte top secret, ma già dal trailer è possibile vedere alcuni personaggi che faranno da spalla al capitano Picard nella flotta stellare. Una serie differente da ogni altra serie di Star Trek, dove sarà prevalente l'attenzione per la psicologia dei personaggi all'interno della storia ed il loro ruolo dove l'essenza è proprio l'umanità, ovvero l'essere umano che, attraverso ogni personaggio cerca la speranza.



Sul palco, oltre a Sir Patrick Stewart sono montati alcuni attori che nella serie, con i rispettivi personaggi, interagiranno con Picard, tra cui Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd ed Evan Evagora. Questi personaggi interagiscono, aiutano, creano un legame con il protagonista all'interno delle vicende della flotta stellare e delle varie avventure che sono chiamati ad affrontare. " Un gruppo di ribelli mal assortiti" si definiscono sul palco del Teatro del Giglio di Lucca, mentre la folla applaude ad ogni battuta e piccola anticipazione che gli attori possono dare ai tanti fan accorsi da tutto il mondo.



Una delle curiosità più interessanti è riuscire a capire cosa abbia spinto Sir Patrick ad interpretare di nuovo il ruolo di Picard dopo 178 episodi della serie e quattro film: " Si prova sempre un'emozione indescrivibile a vestire l'uniforme di Star Trek, ma dopo aver interpretato il personaggio per molto tempo pensavo di aver dato tutto e di non essere più la persona adatta per interpretarlo al meglio. Ho visto il progetto di questa nuova serie ed incuriosito, ho chiesto al mio agente di saperne di più, ho chiesto se questo Picard sarebbe stato uguale al precedente e la risposta è stata: " no, sarà un personaggio diverso" allora mi sono sentito di nuovo in gioco, Il nuovo ruolo mi è piaciuto tantissimo, anche perchè Picard ha un cane ed io amo i Pitbull, che ho accettato. Interpreterò Picard, un nuovo Picard."



Sulla serie Sir Patrick non si può sbilanciare come era presumibile, per non svelare niente ai tanti fan che dovranno attendere il 24 gennaio 2020, ma ha potuto anticipare che sarà una serie di fantascienza che vorrà però raffigurare il mondo reale, che come lui stesso ha definito " è un gran casino", ma tranquillizzando tutti ha dichiarato che non sarà presente Doris Johnson e Donald Trump e si è schierato contro la decisione dell'Inghilterra di uscire dall'Unione Europea definendosi " indignato da questa decisione".



L'appuntamento è sulla piattaforma di Amazon Prime Video per seguire le nuove avventure di Picard e della flotta stellare ricordando sempre che c'è una speranza per tutti.