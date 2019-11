Comics



Il primo novembre porta bene al Lucca Comics & Games, oltre 88 mila biglietti venduti

venerdì, 1 novembre 2019, 21:19

di giacomo mozzi

Lucca Comics & Games ha sfiorato oggi la soglia massima di presenze, stabilita a 90 mila persone giornaliere, nel primo vero giorno di sole, con oltre 88 mila biglietti venduti.



Cosplayer, appassionati di fumetti, di videogiochi, professionisti si sono riversati il primo novembre a Lucca. Un'invasione pacifica e ordinata che ha movimentato e vivacizzato la città. Per le strade si sentivano musiche dei cartoni animati, parate, personaggi di serie tv, cartoni, miti del cinema.



Oggi è stata la giornata di Picard, con uno degli ospiti più attesi dai fans, tanto da fare il sold-out al teatro del Giglio, Sir Patric Stewart. Un incontro con il pubblico dove oltre al fantasy ed alla fantascienza della serie si è sbilanciato in una sua osservazione contro brexit ed ha assicurato che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump non comparirà mai in Star Trek, nonostante la serie raffiguri anche il mondo che c'è attualmente, per dirlo con le sue parole, " un casino".



Da Star Trek si poteva passare a Stan Lee, l'uomo dei supereroi umani. L'umanità è stato il lampo di genio del grande sceneggiatore della Marvel. " Supereroi con super problemi" per avvicinarli alla gente, alla persona media, quella che deve pagare l'affitto, quella che lavora, quella che sia arrabbia e vorrebbe spaccare tutto, ad esclusione di un certo Tony Stark. Un ricordo semplice e sentito, voluto così tra coloro che l'hanno conosciuto di persona alla Marvel, sceneggiatori, illustratori, personaggi della storia del fumetti hanno raccontato colui che ha creato il fumetto moderno, colui che ha appassionato molti giovani lasciandogli degli insegnamenti. Un tempo non tutti avevano la televisione, internet ancora meno ed i fumetti erano l'intrattenimento dei ragazzi, Stan Lee è riuscito a tramandare alcuni insegnamenti indelebili come " da un grande potere deriva una grande responsabilità", quindi decidere che scelta fare, avere e sopportare quella grandissima responsabilità nonostante tu sia un ragazzo del Brooklyng che spara ragnatele, un dio nordico o un magnate multimiliardario che da commerciare armi diventa il vero salvatore del mondo.



Cerimonie del Tea in pieno stile giapponese, incontri con la polizia, incontri con gli autori, i grandi autori italiani come Zerocalcare e i suoi racconti sempre attuali, sempre reali, sempre che trasmettono qualcosa e ti fanno rimanere, una volta finiti, lì a pensare con un vuoto nello stomaco. Sessioni con gli autori sempre affollati, code, code ed ancora code, ma considerata la grande affluenza della giornata, come dicevano dei ragazzi dietro di me con un accento prettamente bergamasco " almeno si scorre" ed intanto parlavano di fumetti della Disney andando verso la mostra per gli 85 anni di Paperino.



Lucca Comics & Games torna domani dove sono stati già venduti oltre 70mila biglietti e l'organizzazione spera di arrivare al limite di 90mila per confermare, come se ci fossero ancora dubbi, che questa è un'edizione da record.