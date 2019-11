Comics



Illustrazioni di copertine e immaginario collettivo: decisioni per la saga "La Ruota del Tempo"

venerdì, 1 novembre 2019, 21:38

di gabriele muratori

Autori e illustratori, questo pomeriggio, presso la Sala Ingellis nel padiglione Games, hanno parlato, di fronte ad un attento pubblico di appassionati, di illustrazioni di copertine e immaginario colletivo. Oggetto della conferenza, la complessa ed intricata saga fantasy de "La Ruota del Tempo".

I quindici volumi della saga, con copertina in bella vista sul palco, hanno voluto dimostrare la diversità di interpretazione da parte, sia dell'autore, sia del lettore. Come nasce un'illustrazione? La chiara lettura del libro, l'analisi, poi la bozza dell'illustrazione secondo le direttive editoriali, fino all'evoluzione finale. Decisioni quindi soggettive, per le quali si spera di non deludere il lettore. "C'è ovviamente sempre differenza tra il film e il relativo libro" - sostengono alla Sala Ingellis. "Ma non solo per ciò che riguarda la differenza di trama o particolarità varie, ma anche proprio della raffigurazione dei personaggi". Restare in linea con l'immaginario collettivo non è sempre facile, ma è una sfida che rende omaggio agli appassionati del settore, soprattutto nel mondo del fantasy.