Comics



La parata degli eroi più famosi e amati dei fumetti e del cinema targato Marvel

domenica, 3 novembre 2019, 16:51

di alfredo scorza

Hanno sfilato in marcia sulle mura di Lucca, concedendosi alle foto dei fan e dei curiosi, sfoggiando anche una certa dose di coraggio visto il maltempo; costumi colorati e di grande fattura, una buona dose di pazienza e soprattutto di amore per quello che fanno, i più accaniti amanti del genere hanno sfilato nelle vesti di personaggi come Captain America, Vedova Nera, Groot, Iron Man e Thor, tutti insieme per divertire e divertirsi.