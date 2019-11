Comics



L'asta Fantasy raccoglie quasi 30 mila euro: serviranno per progetti benefici

lunedì, 4 novembre 2019, 10:20

di gabriele muratori

Ha ritrovato successo la consueta asta di beneficenza che ogni anno si tiene presso l'Area Performance nel padiglione Games durante la giornata conclusiva della manifestazione. L'asta di beneficenza, che tratta la vendita di una serie di tavole originali realizzate per l'occasione da artisti fantasy ospiti a LuccaComics, ha raggiunto quest'anno la 21esima edizione, grazie alla continuativa collaborazione con l'associazione lucchese Area Performance Onlus (www.reaperformance.com). "Tutto nasce nel 1998" - racconta Alessandro Di Giulio, referente dell'associazione. "Un gruppo di artisti, in particolare Rick Berry, Phil Hale e Gerald Brom, pensano di radunarsi in una performance collettiva dal vivo durante il festival del fumetto, dando vita a un momento unico di pittura spontanea che richiama facilmente l'attenzione del pubblico. Da allora, questo evento si è ripetuto dando quindi vita a questa iniziativa". Nasce quindi l'associazione Area Performance che cura progetti benefici sia internazionali, raccogliendo fondi per Emergency, sia locali, raccogliendo fondi per la Comunità di Sant'Egidio e per il reparto di pediatria dell'ospedale di Lucca.

Con la brillante presentazione da parte di Emanuele Vietina, direttore di Lucca Crea Srl, l'asta 2019 si è svolta in circa due ore, di fronte ad una folta schiera di appassionati che non hanno badato a spese pur di accaparrarsi alcune delle splendide originali opere disegnate da artisti d'eccezione. Presenti al taglio del nastro dell'edizione 2019, il presidente Lucca Crea Srl Mario Pardini oltre al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il vicesindaco Giovanni Lemucchi, l'assessore Francesco Raspini e Stefano Baccelli, ex presidente della provincia. Dopo l'esposizione dei progetti benefici in corso, Emanuele Vietina, ha battuto all'asta circa 40 opere acquistate da altrettanti appassionati dell'arte fantasy e comics. Tra le opere in asta, tanto per citarne una, Paperino arrabbiato, un bozzetto di Don Rosa, famoso fumettista statunitense, venduto per oltre mille euro. In tutto, l'asta ha quindi raccolto in sole due ore circa 30mila euro di ricavato, che appunto verrà devoluto ad Emergency e ai reparti di pediatrica oltre che dell'ospedale di Lucca, a quelli dell'aera Asl Nord Ovest della Toscana. L'asta comunque continua on line per le altre opere non bandite ieri, circa 30, che saranno vendute sul sito www.Catawiki.it