Comics



Le leggende di Lucca Fora a fumetti: domenica alle 13 la presentazione ufficiale

sabato, 2 novembre 2019, 11:38

Pierfrancesco Buonomo, Riccardo Pieruccini, Laura Tedeschi, Pierpaolo Putignano, Maya Sinigallia e gli autori e sceneggiatori Tommaso Nardi, Nicola Racca e Lorenzo Pacini, sono impegnati in un intenso calendario di incontri con il pubblico per i richiestissimi firmacopie allo stande allestito al Family Palace - Lucca Junior. Domenica 3 novembre alle 13 alla Caffetteria di Palazzo Ducale, la presentazione 'ufficiale' all'interno del calendario di Lucca Comics & Games con tutti gli autori e i disegnatori.



Nella foto il Presidente di Lucca crea Mario Pardini in visita allo stand