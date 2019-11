Comics



Lucca Comics, gli appuntamenti principali di domani

venerdì, 1 novembre 2019, 16:05

Domani, sabato 2 novembre, a Lucca Comics & Games si parlerà di mafie e antimafia e di come raccontarle alle nuove generazioni. Il fumetto può essere uno strumento per avvicinare i più giovani a tematiche così importanti? All’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca (ore 12) nel panel Comics & NON Fiction - L'ANTIMAFIA A FUMETTI se ne discuterà con autori che si sono cimentati nel racconto delle vite di vittime di mafia come Lelio Bonaccorso, o che si occupano di raccontare il reale attraverso progetti sinergici con le forze dell'ordine come Luca Scornaienchi, o che hanno inserito il tema in una narrazione popolare come Thomas Pistoia. Inoltre, interverranno le autorità locali e Laura Soletti, referente per Lucca di ‘Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie’.

Tra gli eventi clou della giornata alle ore 15.00 al cinema Astra, grazie a Sky arriva a Lucca l’attesa anteprima della serie His Dark Materials - Queste Oscure Materie. La serie segue le avventure di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (Logan – The Wolverine), una ragazza alla ricerca di un amico scomparso: nel corso della sua missione scoprirà un vasto complotto che riguarda il rapimento di bambini e un misterioso e inquietante fenomeno chiamato Dust, la Polvere. Coprodotto da HBO e BBC, lo show sarà disponibile su Sky Atlantic e NOW TV da gennaio.

Alle 12 (Sala Tobino – Palazzo Ducale) i fan del maestro Noboru Rokuda, non potranno mancare lo showcase in cui racconterà la genesi del suo personaggio più noto, Dash Kappei, diventato famosissimo in Italia grazie all'esilarante anime cult degli anni '90, 'Gigi la trottola'.

15 anni di eroine fantasy, da Nihal a Zoe&Lu è il tema dell’incontro che alle 14, all’Auditorium San Girolamo coinvolgerà Licia Troisi. L'autrice fantasy italiana più conosciuta al mondo, grazie allo straordinario successo delle saghe “Mondo Emerso”, “Ragazza Drago” e “Regni di Nashira”, festeggia con il pubblico ripercorrendo tutte le tappe di questi 15 anni che hanno condotto da Nihal, la prima eroina nata dalla sua fantasia, a Zoe&Lu, le due indagatrici dell'incubo protagoniste del suo ultimo libro.

Alle 14.30 per le vie del centro storico ancora un appuntamento dedicato alla serie originale Netflix The Witcher:The Witcher Experience, la Parade curata dall'associazione The Witcher Cosplay Italia con Flash Mob finale Silver For Monsters a cura della Witcher Cat School.

Nel pomeriggio proseguiranno alla Chiesa di San Francesco gli eventi dedicati a fan e giocatori di Dungeons & Dragonscon alcuni protagonisti d’eccezione. Alle 15 D&D: Pop & Culture: l’attore hollywoodiano Joe Manganiello, il comico scozzese Paul Foxcroft e Mark Hulmes raccontano la rinascita e il futuro di D&D.

Alle 16, D&D Live Game (Eberron - Level 3-6): Joe Manganiello, Mark Hulmes, Kim Richard, Paul Foxcroft, giocheranno per la prima volta in diretta a “Dungeons & Dragons” davanti alla community del festival. In streaming sul canale Twitch LuccaComicsAndGames.

Alle 17 al cinema Centrale andrà in scena, per la prima volta in Italia, la proiezione del documentario Better Things: The Life and Choices of Jeffrey Catherine Jones, un viaggio profondo, intenso e drammatico, nella vita e nelle scelte dell’artista. Un primo piano sulle sue opere e la sua transizione attraverso gli occhi di Maria Paz Cabardo, che intervista la stessa Catherine Jones e alcuni dei più grandi artisti contemporanei come Moebius, Dave McKean, Rick Berry, Michael Wm. Kaluta, Neil Gaiman, Rebecca Guay, Mike Mignola, Roger Dean e molti altri. Segue dibattito con la regista Maria Paz Cabardo e l’artista Phil Hale.

Sul versante video ludico grande attesa per la Pro League di Quake, iconico e amatissimo videogioco sparatutto, con le finali dello Stage 1, dove si affronteranno i pro-player più forti del mondo (Chiesa di San Romano, dalle ore 9)

Il grande Alessandro “DocManhattan” Apreda ci porterà nel Salotto Nerd, con un imperdibile appuntamento: Jesse Jacobs, autore canadese di fama internazionale, racconterà, pad alla mano, il suo particolare rapporto con i videogiochi nell’incontro Dal fumetto indie al videogame. Appuntamento presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca alle ore 11. In occasione di Lucca Comics & Games, Jacobs presenterà inoltre il suo nuovo fumetto: Baby in the Boneyard(ore 11, Auditorium ondazione Banca del Monte di Lucca).

Alle 19.30 con Arriva Cristina – Cristina d’Avena Live, l’attesissimo ritorno dell’icona delle sigle tv sul Main stage di Lucca Comics & Games, a cui seguirà alle 21.30 The Rockets Live, il concerto di una delle band mitiche degli anni '70/'80.



Mentre alle 21, al Teatro del Giglio sarà la volta di Voci Di Mezzo, lo spettacolo che unisce le grandi voci del cinema, i classici del fantasy, la musica e l'illustrazione in collaborazione con Audible. Sul palco saranno letti brani tratti da Alien, oltre l’oscurità per festeggiare i 40 anni dall’uscita del celebre film di Ridley Scott. Tra gli altri testi selezionatiLa leggenda del Pianista sull'Oceano, V for vendetta, It, Il trono di Spade, Il Signore degli Anelli…

