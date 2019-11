Comics



Lucca Comics, il trofeo Grog compie 33 anni

domenica, 3 novembre 2019, 18:44

di alfredo scorza

Si conferma la più longeva competizione miniaturistica italiana, grande la partecipazione, il pubblico di affezionati e di artisti e stato ripagato dall'esibizione delle opere dei partecipanti, dalla simpatia degli organizzatori e dalla con le iconiche statuette consegnate ai vincitori.

Miniature e modellini frutto di grande capacità artistica, ingegno e manualità hanno concorso nel contest, da Assassin's Creed agli spartani di 300 a opere di fantasia gli artisti in gara hanno fatto del loro meglio per impressionare la giuria, di seguito un breve elenco dei vincitori per le varie categorie:

Categorie Standard:

-Miniature Singole:

Primo classificato: Paolo Giovanni Agostinucci

Secondo classificato: Andre Leurini

Terzo classificato: Andrea Napoli

-Miniature a cavallo, grandi mostri e macchine da guerra:

Primo classificato: Paolo Giovanni Agostinucci

Secondo classificato: Nicola Ricci

Terzo classificato: Andrea Napoli

-Vignette e diorami:

Primo classificato: Lorenzo Priano

Secondo classificato: Giorgio Boasso

Terzo classificato: Sergio Palumbo

-Unità da gioco:

Primo classificato: Flavia Ragosta

Secondo classificato: Paolo Giovanni Agostinucci

Terzo classificato: Giles Ford

Categorie Unificate:

-Prototipi scolpiti a mano :

Primo classificato: Ex aequo, Moreno Fabbro e Alessio Barilotti

Secondo classificato: Raffaele Stompo

Terzo classificato: Damiano Pennini

-Prototipi da modellazione 3D:

Primo classificato: Andrea Mancuso

-Miniature storiche fino a 30mm:

Primo classificato: Mario Bertocci

-Miniature storiche oltre i 30mm:

Primo classificato: Giles Ford

Secondo classificato: Simone Gardos

Terzo classificato: Francesco Mennini

-Il vostro Grog:

Primo classificato: Alice Adiceschi

Categorie Master

-Miniature singole:

Primo classificato: Mario Bertocci

Secondo classificato: Filippo Simonini

Terzo classificato: Andrea Nicolini

-Miniature a cavallo, grandi mostri e macchine da guerra:

Primo classificato: Mirko Cavalloni

Secondo classificato: Giovanni Aresi

Terzo classificato: Andrea Nicolini

-Vignette e diorami:

Primo classificato: Luca Vergerio

Secondo classificato: Mirko Cavalloni

Terzo classificato: Nadrea Lupi

-Unità da gioco:

Primo classificato: Francesco Visconti

Secondo classificato: Mattia Celati

Terzo classificato: Andrea Lupi

-Miniature in grande scala:

Primo classificato: ex aequo, Andrea Ottoni e Mirko Cavalloni

Secondo classificato: Giovanni Bosio

Terzo classificato: Andrea Biancoli

-Best of show, scudo:

Primo classificato: Mirko Cavalloni

People's Choice

-Standard:

Primo classificato: Andrea Napoli

Secondo classificato:Paolo Giovanni Agostinucci

-Master:

Primo classificato: Giacomo Micheletti

Secondo classificato: Giovanni Aresi

Terzo classificato: Luce Vergerio

-Unificate:

Primo classificato: Mario Bertocci

Secondo classificato: Luca Vergerio

Terzo classificato: Giorgio Boasso