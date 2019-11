Comics



Lucca Comics, tutto ok anche per l'assistenza sanitaria

lunedì, 4 novembre 2019, 09:25

di gabriele muratori

Cinque giorni intensi da parte delle numerose squadre sanitarie che hanno vigilato nei punti più caldi della manifestazione. I circa 100 volontari giornalieri messi a disposizione dalle associazioni locali, sono stati dislocati per tutto il centro storico, giorno per giorno, con 14 ambulanze, 4 squadre a piedi, una bici e una moto medica. Capeggiati dalla responsabile 118 Lucca, dottoressa Maria Grazia Lencioni, e coordinati da Nadia Giovacchini, responsabile Misericordie, Menchetti Massimiliano, responsabile Croce Verde e Michele Fasano, responsabile Croce Rossa, i volontari hanno fornito soccorso all' immensa fiumana di visitatori di Lucca Comics per lo più per traumi da camminata e malori dovuti alla stanchezza. Il Centro Coordinamento Sala Radio, collocato presso l'ex campo Balilla, ha tenuto costantemente i contatti con le squadre disposte in città e con i tre Pma (Posto Medico Avanzato) ubitati uno in Piazza Santa Maria (Misericordie), uno in Piazzale Verdi (Croce Rossa) e l'altro uno in Viale Cavour (Croce Verde). Tranquille, si fa per dire, le prime tre giornate, con circa solo una quindicina di interventi mentre invece più movimentato il sabato con quasi 50 soccorsi. Sempre circa 15 invece quelli nella giornata conclusiva di ieri.