Comics



Lucca Comics, ultima giornata in archivio: intensa attività della municipale

domenica, 3 novembre 2019, 18:54

L’ultima giornata di Lucca Comics & Games 2019, caratterizzata dalla pioggia, si è svolta senza particolari criticità. 9600 sono stati gli arrivi entro le 14 via ferrovia segnalati da Trenitalia. La macchina organizzativa coordinata dal Centro operativo comunale della Protezione Civile ha seguito come di consueto l’arrivo e il deflusso dei visitatori.

Ore di grande lavoro anche per la polizia municipale, attiva nella gestione della viabilità nei punti più critici e nel controllo del territorio. Non si sono verificati incidenti. Gli agenti sono stati più severi sulle infrazioni riguardanti la sosta perché oggi, con il minor afflusso di pubblico, era possibile parcheggiare in molte zone limitrofe al centro: così 160 verbali hanno riguardato divieti di sosta o parcheggio sui marciapiedi, 51 in aree verdi, 5 i veicoli rimossi nella mattinata. Il Nucleo di Polizia Urbana e quello di Polizia commerciale hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo a San Concordio, 40 venditori abusivi fra centro storico e circonvallazione. Due i controlli ad attività di deposito bagagli (in corso verifiche e approfondimenti), 13 verifiche su arredi e suoli pubblici per un totale di 24 verbali, una multa per inosservanza dell’ordinanza su lattine e vetro, una per volantinaggio non autorizzato, verificato parcheggio camper privato in zona stadio non in regola.