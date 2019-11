Comics



Lucca Comics: un incontro speciale con Cristina d'Avena, Marco Bellavia e Uan

sabato, 2 novembre 2019, 17:06

di alfredo scorza

Un evento ricco di emozioni che ha soddisfatto la curiosità dei fan più accaniti attraverso il racconto di aneddoti legati alla vita di questi tre personaggi, di come si sono conosciuti e di come le loro vite si sono intrecciate regalando gioie alle persone che li hanno visti recitare in serie tv come "Kiss me Licia", direttamente tratta dalla serie animata.



Non sono mancate le videoclip a suggellare le storie che hanno raccontato Cristina e Marco, puntualmente interrotti dall'ironia del tanto amato pupazzo Uan, che ha arricchito l'evento divertendo il pubblico di grandi e piccini.

Cristina si è lasciata andare spiegando di come, all'epoca dell'università, fosse molto impegnata con i concerti e le serie tv e non abbia potuto terminare gli studi di medicina, avrebbe voluto laurearsi in neuropsichiatria infantile, ma, aggiunge, che spera vivamente di riprendere gli studi e portarli a termine.

Prima della fine dell'evento è stato lasciato ampio spazio alle domande dei fan che molto caldamente hanno dimostrato tutto il loro affetto ai tre sul palco.

Cristina e Marco, nel rispondere a un fan, hanno condiviso l'idea che, malgrado l'evoluzione socio-culturale della televisione e degli interessi dei più giovani, un programma come "Bim Bum Bam" potrebbe, ancora oggi, avere successo, perché, secondo i due, ancora in grado di comunicare con i bambini attraverso un personaggio, quello di Uan, in grado di intrattenerli.

Cristina saluta il suo pubblico ricordando che stasera alle 19.30, sul main stage del Lucca Comics & Games, si esibirà nel suo concerto "Cristina d'Avena Live", tornando a cantare le ormai mitiche sigle dei cartoni animati alla cui fama ha contribuito nel corso degli anni.