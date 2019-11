Lucca omaggia Stan Lee con un tributo in suo ricordo

Altri articoli in Comics

venerdì, 1 novembre 2019, 18:10

Tutta l'area compresa tra la zona di San Francesco, via dei Bacchettoni, il Giardino degli Osservanti ospita ancora una volta la Japan Town, che ha superato i dieci anni di passione per il Sol Levante, con un intero quartiere dedicato ai prodotti di importazione, al cibo, ai costumi e all'arte...

venerdì, 1 novembre 2019, 17:25

Quando due tra i più eccellenti fumettisti italiani, Stefano Vietti e Luca Enoch, uniscono le loro penne il logico risultato non può che toccare dei livelli di eccellenza

venerdì, 1 novembre 2019, 17:02

I numeri del festival, il livello degli ospiti, la qualità dell'evento nel suo insieme hanno portato a far crescere il numero degli testate estere che sono presenti a Lucca in questi giorni, con giornalisti accreditati da diversi paesi europei e americani

venerdì, 1 novembre 2019, 17:01

“Che cosa significa essere samurai? Dedicarsi anima e corpo ad una serie di principi morali e giungere alla perfezione per via della spada”. Potremmo prendere in prestito questa frase cult de L’Ultimo Samurai, film diretto da Edward Zwick, per provare a riassumere una delle figure più affascinati del mondo nipponico

venerdì, 1 novembre 2019, 16:11

Ecco come si presenta Lucca vista dall'alto, in occasione dell'edizione 2019 di Lucca Comics and Games, nel video e nelle foto che sono state diffuse oggi dalla polizia di stato

venerdì, 1 novembre 2019, 16:05

Domani, sabato 2 novembre, a Lucca Comics & Games si parlerà di mafie e antimafia e di come raccontarle alle nuove generazioni