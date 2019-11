Comics



Neuroscienze applicate alla robotica: incontro con Bruce Sterling

sabato, 2 novembre 2019, 16:34

di viola pieroni

Stamattina, alla Chiesa dell'Agorà, in occasione di Lucca Comics and Games, la fondazione Arpa ha presentato un incontro incentrato sulle neuroscienze applicate alla robotica, con ospite d'eccezione Bruce Sterling. Lui, che ha contribuito a definire il filone cyberpunk, ha pubblicato diversi romanzi di fantascienza, testi di tipo giornalistico e alcuni saggi.



A dare inizio al dibattito, Renato Raimondo, attore e testimonial della fondazione arpa in occasione del festival della robotica, di cui è direttore artistico, e di cui fa parte anche Andrea Bocelli. Parlando di lui, Raimondo ha parlato degli studi che hanno analizzato come l'arte sia effettivamente modificata dalla tecnologia, citando l'occasione nella quale il noto cantante lirico nel 2017 si esibì con un orchestra diretta da un robot.



Ha successivamente interpretato un estratto del "R.U.R", un dramma utopico fantascientifico in tre atti del ceco Karel Čapek, pubblicato nel 1920 e messo in scena al Teatro nazionale di Praga nel 1921 (robot deriva infatti dalla parola slava "robota", lavoro forzato): ivi era in atto una discussione tra la protagonista, Elene, e altri studiosi al fine di rendere i robot sensibili al dolore per evitare incidenti in fabbrica.



Da questo testo si è preso spunto per una domanda a Danilo de Rossi, che ha spiegato come il fine della ricerca robotica non sia solo fare in modo che degli automi siano in grado di replicare le emozioni, ma anche di provarle. Nel testo si evince che il dolore è necessario, non solo per il lavoro, ma perché ci protegge. Infatti, non esistono più solo robot di fabbrica, e questo è la conseguenza di un mutamento sociologico. "Benché non mi occupi di intelligenza artificiale, supponiamo che si voglia fare un robot capace di interagire con individui umani: per questo, il dolore benché non ci piaccia, è necessario, senza non saremmo sopravvissuti. Non si parla solo del dolore fisico, ma anche esperenziale: è un meccanismo evolutivo per difenderci da non ripetere i soliti errori, quindi è essenziale.



Il problema attuale è, quindi, se merita di essere trattato ancora come un burattino, poiché commettiamo spesso due errori: il "mito Prometeo" (ci porteranno difficoltà e pericolo) e il fatto che reputiamo le emozioni come degli "errori" che ci rendono inclini a commettere sbagli, quindi che siano controproducenti per la ragione. È evidentemente falso, perché senza emozioni non riusciremmo a pensare chiaramente.



Attualmente i robot non riescono ad avere consapevolezza di sé stessi e delle proprie emozioni, ma il loro studio aiuta a comprendere anche la natura umana."



Successivamente Luca Cecchetti ha parlato, con l'aiuto di alcune diapositive, riguardo alle caratteristiche che generalmente attribuiamo a un robot, e a quelle più "calde" che attribuiamo agli umani. In realtà, questo dualismo tra l'essere umano razionale "privo di emozioni" è stato smentito, e si evince soprattutto dall'economia, dove si reputa molto importante interfacciarsi con un altra persona, e vedere manifeste in lei le nostre medesime emozioni: infatti, guardiamo le mitiche facciali, le risposte del corpo, che però non sono altro che semplificazioni della reale psiche di un individuo. "Ora come ora- dice Luca- , si sta cercando di eliminare quelle semplificazioni a cui troppo spesso la psicologia ha ambito per definire più facilmente determinati comportamenti."



Lorenzo Cominelli invece ha parlato di come si riesce a dare emozioni ai robot, che però non sono sempre necessarie (basti pensare a robot chirurghi o operativi nelle industrie). "Alla fine, da robot sociali umanoidi ci si aspetta un linguaggio e delle caratteristiche umane, che sappiano non solo trasmettere emozioni, ma anche elaborale e percepirle, anche replicando le espressioni facciali di base (usato da "FACE" (facial automaton for conveying emotions), che tramite un meccanismo del marcatore somatico analizza il corpo e il movimento dell'interlocutore.



Renato ha poi letto, in onore della presenza di Bruce Sterling, un passo dal suo "saggio sulla Nuova Estetica" in cui viene evidenziato che pretendere emozioni dai robot è un errore, perché non è possibile caricarli delle nostre "qualità" e con esso tutto quello che comporta.



Ha poi concluso lo stesso Bruce, con l'aiuto di una interprete, parlando delle due direzioni che ha preso la robotica: i robot capaci di muoversi, reali, e quelle intelligenze artificiali che "vivono" nel cyberspazio, non manifestandosi chiaramente. Perché non insieme? Beh l'interazione tra robot e umani fa un po'paura: basti pensare ad avere una alexa robotica in carne ed ossa, che ci segue come magari fanno alcuni aspirapolvere, per tutta casa.



E perché non abbiamo interfacce espressive, insieme ai nostri assistenti digitali, con il volto di donna oppure con una loro propria sensibilità?



Siri in effetti sa molte cose, sa cose che la maggior parte non sa. Se è così intelligente, perché non passiamo la giornata con lei? Perché è noiosa.



Vi lascio con questo piccolo problema: cosa succede se la vostra assistente digitale inizia a provare vere emozioni, se diventa religiosa oppure se sviluppa una sessualità (e diventa gelosa di vostra moglie), se sviluppa una coscienza politica? E se iniziasse a convincervi che Donald Trump sia il miglior presidente mai avuto dagli Stati Uniti?"