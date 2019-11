Comics



Nonostante la pioggia, il Lucca Comics non si ferma: più di 81 mila biglietti venduti

sabato, 2 novembre 2019, 18:46

di giacomo mozzi

Una giornata che a Lucca è iniziata con la pioggia ha visto riversare i visitatori nei padiglioni e nelle grandi mostre e, nonostante il tempo, il botteghino ha registrato più di 81mila biglietti venduti.



Nel pomeriggio la pioggia ha dato una tregua e i cosplayer, levato l'impermeabile erano pronti per le foto e le parate. Eroi Marvel, i personaggi del "Signore degli Anelli", zombie che terrorizzavano i passanti al loro passaggio e personaggi di film, telefilm, serie televisive, fumetti e videogame.



Una giornata che anche oggi non ha risparmiato i visitatori dalle grandi file, anche con l'ombrello, disposti a stare in attesa anche delle ore pur di poter vedere il loro disegnatore preferito, andare ad uno stand per un fumetto o vedere in anteprima un film tanto atteso.



Lucca Comics & Games ritorna domani con tante conferenze ed eventi interessanti in attesa di sapere se veramente sarà l'edizione dei record.