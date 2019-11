Comics



"Per diventare Eroi basta essere umani", alla Fondazione Bml testimonianze di donazione degli organi

venerdì, 1 novembre 2019, 21:33

di gabriele muratori

Come sempre l'enorme circuito di LuccaComics&Games, concede spazio alla solidarietà, ed alla sala conferenze della Fondazione della Banca del Monte di Lucca di piazza San Martino, questo pomeriggio, si è parlato di donazione degli organi, in relazione alla mostra "Becoming Human: be a hero" dei manifesti propagandistici dell'Aido, (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) e di altre associazioni mondiali, in visione al pubblico al piano superiore del palazzo.

Era presente al convegno il dottor Massimo Cardillo direttore del Centro Nazionale Trapianti e la responsabile dell'ufficio comunicazione, la dottoressa Emanuela Grasso. "In questa epica manifestazione si vedono passeggiare per la città tanti supereroi" - apre il dibattito il dottor Massimo Cardillo. "Ma per essere supereroi, si può farlo anche senza un mantello". Un gesto di grande solidarietà, quello a cui si riferisce il direttore, rivolto a chi intende decide di donare i propri organi al prossimo.

"Eroi di altro tipo, non di fantasia ma reali". Aggiuinge Cosimo Lorenzo Pacini, direttore artistico della manifestazione del fumetto. Pure nell' immaginario collettivo di film, cartoni e libri, si vedono tanti esempi di chi muore per dare la vita ad altri. E nella nostra relatà, donare gli organi è un segno di grande eroismo". A conferma di ciò, Cristina Zambonini, testimone in prima persona del mondo della donazione.

"All'età di 20 anni, mi è stato diagnosticato un male al cuore. Una vita la mia, come tante altre, fatta di sport, movimento e amicizie, che una brutta malattia avrebbe potuto spengere da un giorno all'altro. L'ospedale di Bergamo divenne quindi la mia seconda casa, restando giorno dopo giorno appesa ad un filo di speranza che sembrava per spezzarsi. Ad un tratto la bella notizia. Il cuore nuovo di un donatore mi avrebbe salvato. Così fu".

Ma la commovente storia di Cristina, 33 anni, non finisce qui.

"Dopo poco più di 10 anni, un altro grave problema. Un rigetto cardiaco, un altro impedimento che mi avrebbe potuto spegnere, nuovamente, e per sempre. Un altro ciclo di visite, cure e speranze. Speranze che stavolta parevano senza sbocchi. Ma nuovamente il miracolo. Un altro donatore mi ha regalato la seconda possibilità". Un secondo supereroe ha donato il cuore a Cristina, permettendole di rialzarsi per la seconda volta. Ed oggi, Cristina Zambonini, ha quindi fondato, assieme alle sue amiche, l'associazione onlus denominata "Cuori 3.0", nata per svolgere attività di beneficenza e supporto sociale indirizzati a persone in attesa di trapianto cardiaco, cardio-trapiantati e alle loro famiglie, divenendo un punto di riferimento per chi si accinge ad affrontare questa grande sfida, una sorta di guida lungo il percorso verso la rinascita. Presente anche il dottor Adriano Peris, coordinatore regionale del Centro Trapianti.

"La nostra regione è tra le prime in Italia per il numero delle donazioni, e non possiamo far altro che andarne fieri. Abbiamo il dovere di portare avanti il messaggio della solidarietà, e rendere più snella la burocrazia per la ricerca sul trapianto". La mostra sarà aperta per tutta la durata della manifestazione, con possibilità, da parte dei visitatori, di poter sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione di organi, tessuti e cellule.

Per info: www.cuori3puntozero.it.