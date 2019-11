Comics



Pioggia e vento rovinano l'ultimo giorno. Inizia il rientro dalla festa Comics

domenica, 3 novembre 2019, 14:56

Pioggia e vento non perdonano, inizia l'esodo del rientro. Si sono infatti purtroppo avverate le pessime condizioni meteo previste già da giorni, e molti appassionati dell'epica fiera del fumetto stanno già abbandonando la città in preda alla delusione.

"Un tempo orribile che non permette di visitare la fiera con la solita serenità" - raccontano alcuni ragazzi che vengono dall'Emilia. "Rientriamo. Speriamo vada meglio la prossima volta". Sono in molti, tra giovani e meno giovani, che già dal primo pomeriggio di oggi si stanno dirigendo alla stazione ferroviaria o alle auto per tornare a casa. "Avevamo sperato in un po' di clemenza per ciò che riguarda il tempo, ma così non è stato. È un vero peccato" - raccontano altro ragazzi di rientro per il sud Italia. Un tempo infausto che ha scoraggiato sicuramente la schiera dei tanti visitatori dell'ultimo minuto e anticipato il rientro di chi ha già goduto, almeno in parte, la fiera con l'ombrello sopra la testa. Pioggia o no, la festa comunque continua imperterrita fino alle 19.00 ora di chiusura degli stand, dove migliaia di visitatori resisteranno comunque all' inconveniente situazione meteo.

gabriele muratori