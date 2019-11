Comics



Presentato a Lucca Comics il volume "Misteri e leggende di Lucca Fora"

domenica, 3 novembre 2019, 16:16

di barbara ghiselli

Non c'è due senza tre, specialmente, quando i primi due volumi sono stati un successo; come dimostra la presentazione ufficiale, avvenuta questa mattina all'interno di Lucca Comics & Games, del terzo volume a fumetti "Misteri e leggende di Lucca fora" edito da MariaPacini Fazzi editore. I primi due volumi erano stati dedicati ai misteri e alle leggende del centro storico di Lucca e alla Garfagnana mentre quest'ultimo è dedicato alla piana di Lucca e, in particolare a Capannori e Montecarlo.

I misteri e le leggende del volume a fumetti "Lucca fora" riguardano I graffi del diavolo, le Parole d'Oro, la torre di S.Andrea, la Torre Sandonnini, la Madonna del Soccorso, l'olio di San Gennaro, e la quercia delle streghe.

Molta soddisfazione da parte di Rugiada Salom, ideatrice di questo progetto, per l'ottimo lavoro fatto da sceneggiatori e disegnatori, che ha portato alla creazione di questo volume che ha già ricevuto, come i due precedenti, un grande apprezzamento dal pubblico durante le giornate di Lucca Comics & Games. Il volume, patrocinato da Lucca Crea, comune di Lucca e comune di Capannori è stato infatti esposto nei giorni della manifestazione nello spazio dedicato nel padiglione Lucca Junior al Real Collegio; allo stand erano a disposizione del pubblico i disegnatori e gli sceneggiatori per i firmacopie. Grande lavoro di squadra quello fatto dai disegnatori Pierfrancesco Buonomo, Riccardo Pieruccini, Laura Tedeschi, Pierpaolo Putignano, Maya Sinigallia e dagli autori e sceneggiatori Tommaso Nardi, Nicola Racca e Lorenzo Pacini che li ha portati a confrontarsi tra di loro, pur mantenendo il proprio stile, per la creazione di un prodotto di qualità.

In occasione dell'uscita del libro è stato realizzato un video da "Città a Matita" con la collaborazione di "Polyedric Visions" per la regia di Lavinia Andreini.

Il volume edito da Pacini Fazzi editore, uscito il 30 ottobre, sarà in vendita per tutto il mese di novembre come collaterale del quotidiano La Nazione; sarà inoltre possibile acquistarlo in tutte le librerie della provincia.