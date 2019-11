Comics



Sakai e Rokuda svelano i segreti dei samurai

venerdì, 1 novembre 2019, 17:01

di michele masotti

“Che cosa significa essere samurai? Dedicarsi anima e corpo ad una serie di principi morali e giungere alla perfezione per via della spada”. Potremmo prendere in prestito questa frase cult de L’Ultimo Samurai, film diretto da Edward Zwick, per provare a riassumere una delle figure più affascinati del mondo nipponico. Stan Sakai, autore di “Usagi Yojimbo”, e Noboru Rokuda, vincitore del premio Shogakukan per i manga nel 1991, hanno portato la folta platea alla scoperta di tutte quelle sfumature, non soltanto legate al fattore guerriero, che albergano nell’anima di un combattente. L’incontro, moderato dal giornalista Alessandro Apreda, avrebbe dovuto previsto la presenza anche di Roberto Recchioni ma il curatore di Dylan Dog, forse seccato per essere stato “scippato” della sedia da uno dei due traduttori, ha preferito non prendervi parte. Un vero peccato poiché il punto di vista di un esponente della scuola italiana, sebbene non abbia mai trattato nel corso della sua attività il mondo nipponico, avrebbe dato quel quid in più alla pur interessante discussione.

L’immagine del samurai può accostata a quella del cavaliere nella cultura occidentale come riconosciuto da Rokuda. “Sono figure forti e che riescono a sopportare qualsiasi tipo di dolore, anche quelli all’apparenza più insostenibili.” – ha affermato il fumettista nipponico- “Vedo delle analogie tra la nobiltà dell’età Tokugawa e quella odierna degli impiegati. In loro rivedo una sensualità che sopravvive nonostante il tempo stia correndo via. Perché la spada riscuote tanto fascino nei lettori? La paragono, in un certo senso, a Lucca e Firenze, due città bellissimi che hanno resistito alle intemperanze della storia anche se vivono sotto una minaccia perenne. La spada, dal canto suo, è bellissima e luccicante con il rischio di frantumarsi un attimo dopo.” Sakai, nato negli Usa da genitori giapponesi, ha narrato quando è scattato il suo personale colpo di fulmine con il mondo dei samurai.

“Ho speso buona parte della mia gioventù alle isole Hawaii dove nei cinema programmavano in continuazione dei film con i samurai come protagonista.”- ha rivelato il fumettista nippo-americano- “Nei miei racconti ho voluto andare oltre l’aspetto del combattimento mirando a mettere in evidenzia le tradizioni, la cortesia, l’amore e tante altre peculiarità che Usagi (il coniglio samurai) porta alla ribalta. Al pubblico piace molto conoscere la storia della forgiatura di una spada. Perché ho scelto come protagonista un coniglio? Nella cultura giapponese questi animali godono di un’ampia considerazione.” La classe dei samurai, una volta terminato lo shogunato dei Tokugawa nel 1868, è stata costretta a reinventarsi ricoprendo altre mansioni. Uno scenario giudicato ideale da Sakai per raccontare le sue storie.

Interessante, per concludere, il paragone tra i samurai e gli sportivi di alto livello del giorno d’oggi. Secondo Rokuda possono essere assimilati a dei pugili mentre Sakai resta più sul vago. “Potrebbero adattarsi a più discipline grazie a quella calma interiore e pace che permette loro di ottenere gli obiettivi prefissati.”