Sistema Ambiente SpA: l’intensa attività durante Lucca Comics & Games e i ringraziamenti dell’azienda

giovedì, 7 novembre 2019, 15:43

Terminato il festival Lucca Comics & Games è tempo di bilanci anche per Sistema Ambiente SpA che ha impiegato sul territorio tante energie per mantenere la città pulita e ordinata durante i giorni di manifestazione con un turni che, complessivamente, coprivano circa 21 ore su 24.

La raccolta dei sacchi e lo svuotamento dei cestini - in tutto 2500 oltre a 125 carrellati -iniziava generalmente alle ore 22; la pulizia dei cestini veniva effettuata anche durante la fascia pomeridiana per mantenerli il più possibile sgomberi. In orario notturno (dalle ore 22.30) inoltre gli operatori procedevano anche con lo spazzamento oltre che lo svuotamento dei cestoni e la raccolta dei rifiuti del porta a porta esposti dai residenti e dal personale delle utenze non domestiche.

Tutto questo ha permesso di raccogliere durante i giorni della manifestazione, secondo una stima effettuata da Sistema Ambiente SpA partendo dai dati emersi dalle pesature (per la raccolta notturna e per i giorni 1 e 3 novembre – festivo e domenica - non è stato possibile pesare i materiali), 350 quintali di rifiuti indifferenziati (RUR), 150 quintali di multimateriale, 80 quintali di legno e 250 quintali di carta.

Per effettuare al meglio le operazioni di pulizia Sistema Ambiente SpA ha potuto contare sulla cooperazione di tanti soggetti, in particolare della società Metro, dell’ufficio Traffico del Comune di Lucca e della Polizia Municipale, a cui l’azienda rivolge i propri ringraziamenti per la sinergia riscontrata.

L’azienda inoltre ringrazia, per la collaborazione accordata, i tanti visitatori giunti per le strade del centro storico perché, anche in questo caso, un efficace servizio di pulizia passa dall’adozione di ciascuno dei corretti comportamenti per il conferimento.