Tanto pubblico e tante risate per il Trio Medusa e i "cartoni travisati"

sabato, 2 novembre 2019, 20:57

di diego venturini

Hanno portato allegria e divertimento, con uno slancio comico che ci voleva proprio in questa uggiosa giornata di pioggia. Lucca Comics & Games ha ospitato questa sera il Trio Medusa, formato da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi. I comici, dopo un passato televisivo, oggi intrattengono quotidianamente i radioascoltatori di Radio Deejay durante le prime ore della mattina.

Uno dei loro cavalli di battaglia sono sicuramente le cosiddette "canzoni travisate": prendono canzoni italiane e straniere e ne analizzano la sonorità del testo, trovando spesso alcune coincidenze molto divertenti. In occasione del Lucca Comics, hanno voluto portare i "cartoni travisati", dove le canzoni prese in considerazione erano le sigle dei cartoni animati più celebri. I cavalieri dello zodiaco, Jeeg robot d'acciaio, Le avventure della dolce Katy, Dragon Ball, Re Artù, Space robot, Spiderman, Lulù l'angelo tra i fiori e Frozen: la canzone "cosa dice in realtà?". Nelle colonne sonore di tutti questi sceneggiati d'animazione i tre comici hanno trovato simpatici riscontri, nei quali le parole sembravano dire tutt'altro, ed alcune frasi hanno generato le risate del numerosissimo pubblico presente.

Il trio ha poi risposto ad alcune domande e curiosità degli spettatori, riguardanti la loro carriera, i loro inizi e la loro abilità comica. Hanno concluso la performance con alcune esilaranti chiamate a colleghi di lavoro, tra cui Linus, che si trova a New York e con il quale hanno scherzato attraverso un simpatico siparietto.



Foto di Alfredo Scorza