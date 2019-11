Umberto Sacchelli e i Versilia Heroes al Lucca Comics

Altri articoli in Comics

giovedì, 7 novembre 2019, 15:43

Terminato il festival Lucca Comics & Games è tempo di bilanci anche per Sistema Ambiente SpA che ha impiegato sul territorio tante energie per mantenere la città pulita e ordinata durante i giorni di manifestazione con un turni che, complessivamente, coprivano circa 21 ore su 24

mercoledì, 6 novembre 2019, 16:40

Anche il neo costituito comitato "Lucca Crepa" dice la sua sulla ben nota questione dei "felpati" della manifestazione Lucca Comics & Games

mercoledì, 6 novembre 2019, 16:36

La segretaria generale della Filcams-CGIL, Sabina Bigazzi, interviene in relazione alla questione dei "felpati" ed in risposta a Lucca Crea e all'assessore Lemucchi

mercoledì, 6 novembre 2019, 13:20

Ottimo risultato per Lucca Comics and Games 2019 che ogni anno continua a crescere in qualità e a coinvolgere un pubblico di tutte le età e ancora una volta dimostra la sua importanza per la città di Lucca e per tutto il suo territorio

martedì, 5 novembre 2019, 15:37

Passata la festa dei cinque giorni di Lucca Comics, il consigliere di opposizione interviene sulla vicenda che ha visto contrapporsi LuccaCrea a coloro che hanno attaccato la società sulla questione della paga dei 'felpati'. Fabio Barsanti chiede una commissione e ipotizza un'azione legale per danno d'immagine

martedì, 5 novembre 2019, 10:51

Becoming Human: l'interpretazione del tema di Lucca Comics & Games 2019 pensata da Zebar si rifà all'aspetto più riflessivo del messaggio piuttosto che a quello ludico