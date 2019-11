Comics



Zebar assieme a Bettycrea interpretano il tema di Lucca Comics & Games 2019

martedì, 5 novembre 2019, 10:51

IL CONFRONTO FRA L’UOMO E LA MACCHINA, FRA IL VIRTUALE E IL REALE, IL RAPPORTO FRA TECNOLOGIA ED UMANITÀ.

LA REALE NECESSITÀ DI AUTOMATISMI E L’ESTREMO BISOGNO DI SENTIMENTI. LA CRESCENTE DIPENDENZA DALLE MACCHINE E L’ILLUSORIA INDIPENDENZA DAL PROSSIMO. CHE COSA SIGNIFICA DAVVERO “ESSERE UMANI”?

L'umana mortalità si confronta e talvolta si scontra con l'immortale tecnologia che essa stessa ha creato. C'è bisogno di ritrovare adesso l'umanità perduta. Proprio nel momento più difficile: quando c'è il dubbio di essere appesi ad un enorme bugia.

Il messaggio è chiaro: #becominghuman. L'interpretazione del tema di Lucca Comics & Games 2019 pensata da Zebar si rifà all'aspetto più riflessivo del messaggio piuttosto che a quello ludico.

Il mondo tenuto dalle bugie di #Pinocchio e un'istallazione artistica realizzata da Bettycrea in cui si racconta del conflitto tra umanità e tecnologia, ma anche di quello più profondo tra l'essere umano che è capace di creare tecnologie alle quali delegare le proprie responsabilità e l'essere umani in quanto individui che posseggono umanità d'animo.

Becoming Human, ora più che mai è ora di fare delle scelte.