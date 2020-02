Comics



In mostra le opere di Moreno Chiacchera e Agnese Innocente per il “Passo a due”

mercoledì, 19 febbraio 2020, 08:50

Si svelano le prime mostre in preparazione per Lucca Collezionando la fiera dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020.

Collezionando, seguendo come regola le strade della passione, non si limita ad indagare i territori conosciuti e storici del fumetto, ma allarga lo sguardo ai protagonisti e, già dall’edizione 2019 dedica una speciale esposizione a due artisti.

Nasce così il Passo a due, che seguendo il suo significato classico, mette in luce l’abilità di due solisti all’interno del lavoro corale del corpo di ballo. Al Polo Fiere di Lucca avremo l’opportunità di ammirare le opere originali dei due artisti scelti per quest’anno. Si tratta di due autori davvero talentuosi, presenti nell’Artist Alley di questa quinta edizione della fiera, che ha scelto di mettere in luce alcune opere della loro produzione: Agnese Innocente e Moreno Chiacchiera.

Differenti nelle proposte personali, e proprio per questo particolari ed accattivanti: colore/bianco e nero; segno grafico/illustrazione; sintesi/descrizione; ironia/dolcezza; graffio/carezza

Agnese Innocente e Moreno Chiacchiera “danzeranno” insieme per gli spettatori di Collezionando: un motivo in più per visitare la nostra galleria degli artisti.

Agnese Innocente - Classe '94, esordisce in Italia con disegno e colore sulla graphic novel “Dieter è morto” (2018) di Shockdom, con i testi di Federico Chemello e Maurizio Davide Furini. Il suo ultimo, maggior lavoro è il riadattamento come autrice completa de "Il Meraviglioso Mago di Oz" (2019) per la collana "I Classici a fumetti" del Battello a Vapore, uscito anche in Grecia con Minoas edizioni. Con questo è stata candidata al Premio Boscarato 2019 nella categoria “Miglior fumetto per bambini/ragazzi”. Per gli USA collabora come layoutista, matitista e inchiostratrice con Disney, come disegnatrice con Papercutz per la collana di fumetti "The Loud House" e come disegnatrice e colorista con Space Between Entertainment (Spooky Girls, Destiny NY). In Italia collabora come illustratrice con svariate case editrici come Il Castoro, Mondadori, Piemme, Giunti, Erickson, Ubik, Librì Progetti Educativi, DeAgostini, Fabbri Editore.

Moreno Chiacchiera - Nel mondo del fumetto e dell’illustrazione praticamente da sempre, forse per un segno del destino o per una semplice coincidenza, festeggia il suo compleanno lo stesso giornodi Topolino, il 18 novembre. Collabora come illustratore e cartoonist con le più importanti case editrici italiane ed estere specializzate in editoria per ragazzi, i suoi lavori vengono pubblicati, oltre che in Italia, in Inghilterra, USA, Canada, Australia, Giappone, Spagna, Francia, Austria, Polonia, Paesi Arabi e Caraibi. Accademico di Merito alla Accademia di Belle Arti di Perugia, membro delle associazioni: Autori di Immagini, SCBWI, Art Director Club di New York, Beehive Illustration agency UK. Ha all’attivo decine di pubblicazione fra le quali: “Il mio caro vecchio west”, “Medioevo e dintorni”, “Pirati a zonzo”, “Humus Graphicus”, “Bestiacce pasticce”, “Geriatric Comic Heroes”, “Puzzle quest (UK)”, “Zoo hideout (USA)”, “Creating funny comics (USA)”, “Spot the bird on the building site (UK)”, “Find me...” (collana su Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Michael Jackson... USA).

La fiera ha annunciato anche due ospiti d’onore di grande rilievo: Claudio Villa, una delle bandiere di Sergio Bonelli Editore il cui nome è legato al fumetto Tex, e Silvia Ziche, nota ai più come una delle matite dell’universo Disney Italia, e vera artista versatile, affermata anche per la sua capacità di realizzare vignette che mettono in luce le contraddizione del mondo al femminile.

Targato Lucca Crea srl (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere lucchese) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), con il Comune di Lucca, il salone si prepara con decine di espositori, editori, negozi specializzati, collezionisti privati e associazioni che porteranno tavole originali, anteprime, nuove serie, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte, con un ampio sguardo che abbraccia anche le figurine e i 3D collezionabili (Lego, Subbuteo, soldatini e action figure).

Lucca Collezionando sta realizzando un intenso programma di eventi che confermano la centralità del fumetto, con il coinvolgimento attivo delle principali Community e Fan Club (Amys, Diabolik Club, Dylandogofili, DDog fanclub Papersera, ZTN, SCLS, Amici Zagoriani della Sardegna). Ci sarà come sempre una nutrita Artist Alley, dove incontrare artisti affermati ed emergenti, e acquistare il disegno desiderato o commissionato.

Concorso Lego - Lucca Collezionando e Collego collaborano in questa edizione della fiera e danno vita ad un concorso aperto a tutti, grandi e piccini, che abbiano voglia di dar vita alla propria creatività.



Si chiama “Comics Briks Contest” e il concorso che ti sfida a riprodurre in 3D con le LEGO® la copertina di un fumetto a piacere, italiano e non, di qualsiasi numero o edizione. Partecipare è facilissimo. Basterà compilare il modulo di iscrizione che troverai all’interno del regolamento e scatenare la fantasia! Due categorie pensate appositamente per dare spazio ai grandi e ai più piccoli, una giuria di esperti per giudicare le creazioni e magnifici premi per i primi tre classificati di ogni categoria. Per il regolamento visita il sito www.luccacollezionando.com

Non mancheranno anche quest'anno di contorno le attività ludiche con torneo di Subbuteo, di carte Magic, di Wargame, mentre un apposito spazio firmadediche sarà allestito per gli appassionati, dove si alterneranno gli autori presenti, per incontrare i lettori, dedicare le stampe, firmare i disegni o gli albi. E poi un ricco programma di ospiti, mostre, incontri e attività contribuirà a valorizzare ulteriormente questa vivace kermesse primaverile.

Info: www.luccacollezionando.comFB: @Luccacollezionando – Instagram: @collezionando