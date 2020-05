Lucca Comics, cordoglio per la scomparsa dell'illustratore Gnago

Altri articoli in Comics

mercoledì, 8 aprile 2020, 15:35

Con il prolungamento della sospensione delle attività deciso dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus è nato un intenso dibattito che sta coinvolgendo anche le attività culturali e i più importanti festival nazionali; così anche Lucca Comics & Games è stata sollecitata su molti fronti ad esprimersi in questa...

mercoledì, 1 aprile 2020, 15:37

Si è chiusa ieri sera con uno show in diretta streaming sui canali social di Lucca Comics & Games l'asta on line realizzata da Lucca Comics & Games in collaborazione con Associazione Area Performance Onlus e Catawiki

lunedì, 30 marzo 2020, 17:34

Un grande evento digitale in diretta streaming, con ospiti e sketch in diretta, a chiusura dell'asta benefica dell'area performance di Lucca Comics & Games

giovedì, 26 marzo 2020, 15:03

L'asta on-line con le opere degli artisti raggiunge i primi traguardi a sostegno della Sanità Toscana per l'emergenza Covid-19

venerdì, 20 marzo 2020, 15:43

Al via l'asta on-line con le opere degli artisti per raccogliere fondi a sostegno della Sanità Toscana per l'emergenza Covid-19

venerdì, 13 marzo 2020, 15:02

Lucca Comics & Games si rivolge alla community, propone attività di home entertainment, lancia un'asta di beneficenza, e con #inerdathome aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale #iorestoacasa