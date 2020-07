Comics



Lucca Comics & Games annuncia il vincitore del gioco inedito 2020

lunedì, 20 luglio 2020, 20:13

I Games di Lucca Comics & Games incontrano la passione perugina per il cioccolato, dando vita a un'edizione tutta da gustare del premio per game designer emergenti, nato nel lontano 1995. In collaborazione con la società di Perugia daVinci Editrice, che pubblica col marchio dV Giochi, la manifestazione lucchese annuncia che "Prochocolate" di Federico Latini (30enne che vive a Ferrara) è il vincitore del Gioco Inedito 2020.

Lo sponsor di quest'anno è stata proprio Eurochocolate, la più grande manifestazione europea dedicata al cioccolato nata nel 1994, un anno prima del premio toscano, a Perugia. I prototipi proposti per l'edizione 2020 a tema cioccolato sono stati più di 40.

Il vincitore è stato scelto da una giuria di esperti insieme al presidente onorario Paolo Mori. In palio la pubblicazione del gioco che avverrà nel corso del 2021 grazie alla collaborazione con la casa editrice dV Giochi. La motivazione del verdetto è stata "l'apprezzamento delle scelte di design dietro alle meccaniche di gioco, in particolare la ricerca di un punto di incontro tra due meccaniche molto coinvolgenti come push your luck e deck building, che possono fare di Prochocolate un ospite gradito al tavolo di giocatori occasionali, così come a quello dei più smaliziati".

Quest'anno, inoltre, Lucca Comics & Games e dV Giochi, in collaborazione con il sito d'informazione JustNerd, hanno creato il Gioco Inedito 2020 Live Show, prodotto dalla redazione di JustNerd. Un programma di quattro puntate in diretta sul canale Twitch Boardgame Studio di Lucca Comics & Games e sui canali Facebook e YouTube di JustNerd. Durante i primi tre appuntamenti sono intervenuti alcuni game designer italiani di comprovata importanza nel settore. Tra gli ospiti: Stefania Niccolini, Martino Chiacchiera, Spartaco Albertarelli e l'illustratore di giochi da tavolo Alan D'Amico.

Il vincitore del Gioco Inedito 2020 è stato annunciato durante la quarta e ultima puntata del Gioco Inedito 2020 Live Show (domenica 19 luglio).

Inoltre, durante la terza puntata dello show, la giuria ha assegnato il premio Miglior Artwork a "Il regno di Chocombo" sia per le illustrazioni curate anche nella realizzazione dei dettagli dei vari personaggi e del cioccolato, sia per la grafica che risulta la migliore in termini di qualità, funzionalità e soprattutto coerenza.

La selezione del vincitore è stata effettuata con il presidente onorario Paolo Mori, ospite dell'ultima puntata. Presidente di Saz Italia, associazione di categoria che rappresenta i diritti degli autori di giochi, Mori è autore di giochi da tavolo dal 2005 con Ur, che nel 2006 vince il premio Best of Show di Lucca Comics & Games (divenuto Gioco dell'Anno nel 2013). Sempre nel 2006 si aggiudica il Gioco Inedito con Borneo. Nel 2013 vince il Gioco dell'Anno e il Spiel der Spiele con Augustus, gioco che arriva finalista anche ai premi Spiel des Jahres e As d'Or Jeu de l'Année. Dal 2005 collabora con Walter Obert nell'organizzazione di IDEAG, evento di riferimento per i game designer italiani.

Il Gioco Inedito è un progetto a lungo termine, nato nel 1995. Dal 2004, dV Giochi pubblica ogni anno il vincitore del concorso. Gli autori partecipanti, game designer esordienti, devono creare ed inviare un prototipo in conformità con le specifiche presenti nel regolamento. Il gioco vincitore, considerato dagli appassionati come un vero e proprio "classico" da collezione, viene poi pubblicato con il patrocinio di Cartamundi (azienda leader mondiale nella stampa di carte da gioco), presentato al pubblico durante la manifestazione lucchese e venduto durante le fiere di Essen e Lucca Comics & Games.

Nella scorsa edizione il premio è stato vinto da "Atelier da Vinci" di Rosaria Battiato e Massimo Borzì, la cui pubblicazione è prevista entro il 2020.