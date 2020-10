Comics



Comics: la prima volta di Lucca Changes e i 100 anni di Rodari

martedì, 6 ottobre 2020, 14:17

di chiara grassini

Nella tarda mattinata è stata presentata l'edizione Changes di Lucca Comics & Games presso l'Auditorium Da Massa Carrara in via San Micheletto. Sono intervenuti Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea, Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Francesca Fazzi, il nuovo presidente di Lucca Crea s.r.l e Alessandro Tambellini, il sindaco della città.

In prima fila anche Maria Teresa Leone in rappresentanza della Provincia e Maria Teresa Perelli direttrice della Fondazione Cassa di Risparmio. In collegamento l'autore Pierdomenico Baccalario, lo studioso rodariano Pino Boero e Massimo Cardillo, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti.

"Lucca Changes è una manifestazione completamente diversa, nuova e sicuramente sperimentale" ha esordito Emanuele Vietina prima di dare la parola al sindaco. E infatti il programma propone un ricco calendario di eventi e novità. Vediamo quali. Innanzitutto "Casa Rodari: un viaggio nella Fantasia"a Villa Bottini dove sarà celebrato il centenario della nascita dello scrittore piemontese. Interverranno Pino Boero, Vanessa Roghi, Gaia Stock, Giulio Scarpati e l'attore Ascanio Celestini che porterà in scena "La Freccia Azzurra".

Alessandro Tambellini ha voluto fortemente questa manifestazione perché, come egli stesso ha sottolineato, può contribuire a questa emergenza economica dovuta al Covid-19. Stando alle parole di Pierdomenico Baccalario, in collegamento da Aqui Terme, nel corso della manifestazione saranno coinvolte anche le scuole di Lucca con il progetto Rodarica. Di che si tratta esattamente? Sarà consegnato un kit-della fantasia dove ciascun bambino potrà scrivere o fare un disegno. Il miglior elaborato verrà preso in considerazione per poi essere presentato e di conseguenza esposto.

Lucca Changes non smette di sorprendere perché tra gli innumerevoli eventi in programma anche la mostra dal titolo "Dream On" la cui inaugurazione è prevista per sabato 24 ottobre a Palazzo Ducale. Il termine inglese evoca il sogno e infatti l'esposizione è dedicata a tutti quei sognatori che credono nella forza dell'immaginazione e nell'importanza della condivisione.

In collegamento Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti, quest'ultimo partner sociale di Lucca Changes e che contribuisce alla campagna nazionale Diamo il meglio di noi promossa a sua volta dal Ministero della Salute.

Secondo la presidente di Lucca Crea, Francesca Fazzi, la manifestazione è "una prova di coraggio e di vitalità" definita come un qualcosa di creativo, modulato e didattico. Un evento che in qualche modo genera nuove energie se non la sperimentazione di un nuovo metodo."

Da oggi sono invece in vendita i cosiddetti Campfire Pass. Per poter accedere occorre registrarsi sul sito luccachanges.com e una una volta effettuatala regostrazione lo si potrà acquistare in due versioni differenti: standard e special. Nel primo caso il pass dà la possibilità di accedere al negozio indicato durante l'acquisto, mentre l'altro comprende la Bg of Lucca.

Nel Pop-Up Store di Lucca Changes, situato all'interno dell'ex Cavallerizza di piazzale Verdi, sarà possibile trovare e comprare le ultime novità riguardanti i giochi da tavolo come Asmodèe, Giochi Uniti, Rasvensburger, action-figures e Lego.

Per non parlare di un'altra iniziativa, ovvero Lucca Changes- Programma Off, e del libro fotografico dedicato edito da Rizzoli per Mondadori Electa a cura di Christian Hill e in libreria dal 20 ottobre ma già in pre-order da oggi.

"Lucca Comics & Games: Storie e immagini del Festival della cultura pop" così si intitola il manuale, è un viaggio tra immagini, fotografie e interviste con i personaggi di maggior rilievo.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini ha ricordato di come l'istituzione sia venuta incontro alla cultura grazie ad un contributo economico. Mentre Maria Teresa Leone, in rappresentanza della Provincia di Lucca, ha portato i saluti istituzionali e quelli di Luca Menesini.