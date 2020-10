Gli appuntamenti di 01 Distribution a Lucca Changes

Altri articoli in Comics

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:10

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt "ospite speciale" della giornata inaugurale di Lucca Comics and Games. Domani pomeriggio, alle ore 16, nell'ambito della manifestazione il direttore visiterà la mostra dedicata a Gianni Rodari all'ex Cavallerizza in piazzale Verdi insieme al sindaco Alessandro Tambellini

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:03

Prende il via domani Lucca Changes, una manifestazione nuova, nata dall'imprescindibile necessità di cambiamento e che si sostituisce per quest'anno alla tradizionale Lucca Comics &Games

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:33

Una missione precisa: trovare, fra tanti aspiranti autori per l'infanzia, il nuovo Carlo Collodi. Per farlo è partita per il terzo anno consecutivo "A caccia di storie", residenza artistica per autori di narrativa per bambini e ragazzi

domenica, 25 ottobre 2020, 19:17

L'edizione Changes di Lucca Comics & Games vira completamente sul digitale. In osservanza del nuovo DPCM, il festival che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre mette in atto il piano d'azione progettato per offrire un programma culturale fruibile comodamente da casa

giovedì, 22 ottobre 2020, 16:33

Lucca diventa la scenografia perfetta per un ricco palinsesto di contenuti disponibili anche da casa

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:22

Lucca Comics & Games - edizione Changes si fa ambasciatore della lingua e del fumetto italiano nel mondo. L'importante riconoscimento arriva dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale