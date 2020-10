Il direttore degli Uffizi ospite speciale di Lucca Comics

Altri articoli in Comics

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:03

Prende il via domani Lucca Changes, una manifestazione nuova, nata dall'imprescindibile necessità di cambiamento e che si sostituisce per quest'anno alla tradizionale Lucca Comics &Games

mercoledì, 28 ottobre 2020, 16:27

Anche in un’edizione così particolare, 01 Distrubution non rinuncia ad essere presente nel palinsesto della manifestazione con tre registi che nella loro carriera hanno sempre unito i linguaggi del cinema e del fumetto e saranno protagonisti di due speciali panel online

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:33

Una missione precisa: trovare, fra tanti aspiranti autori per l'infanzia, il nuovo Carlo Collodi. Per farlo è partita per il terzo anno consecutivo "A caccia di storie", residenza artistica per autori di narrativa per bambini e ragazzi

domenica, 25 ottobre 2020, 19:17

L'edizione Changes di Lucca Comics & Games vira completamente sul digitale. In osservanza del nuovo DPCM, il festival che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre mette in atto il piano d'azione progettato per offrire un programma culturale fruibile comodamente da casa

giovedì, 22 ottobre 2020, 16:33

Lucca diventa la scenografia perfetta per un ricco palinsesto di contenuti disponibili anche da casa

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:22

Lucca Comics & Games - edizione Changes si fa ambasciatore della lingua e del fumetto italiano nel mondo. L'importante riconoscimento arriva dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale