Comics



Lucca Comics, inaugurata l'edizione Changes

giovedì, 29 ottobre 2020, 18:57

di chiara grassini

Ieri pomeriggio nel ridotto del Teatro del Giglio è stato presentato l'autoritratto giovanile del pittore settecentesco Bernardino Nocchi in occasione di Lucca Comics & Games. Si tratta di un olio su tela ed è uno degli acquisti più recenti degli Uffizi di Firenze.



Alla presentazione dell'opera è intervenuto il direttore della Galleria Eike Schmidt che ha analizzato e spiegato il dipinto. "E' un piacere essere qui a Lucca per questo evento, uno dei più importanti al mondo nel settore insieme a Tokyo - ha esordito - Ci stiamo aprendo sistematicamente già da molto tempo verso le arti contemporanee che non si limitano solo ai generi classici come la pittura a olio su tela o la scultura in marmo."



Presenti anche Francesca Fazzi presidente di Lucca Crea che si è sentita onorata della presentazione del quadro. "Diventa l' inizio di una collaborazione che si andrà a concretizzare nell'edizione 2021 tra Lucca Comics e il museo degli Uffizi - ha affermato- E' una collaborazione che studieremo insieme allo staff e al direttore proprio nell' idea di unione fra le arti e di una necessità di avvicinare sempre di più alle varie forme d' arte ma anche in un' identità culturale della Toscana dove realtà come queste continuano a lanciare un messaggio che è quello della vitalità della cultura."



Oltre a Francesca Fazzi e Eike Schmidt hanno partecipato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il presidente della Provincia Luca Menesini, il viceministro dell'Interno Vito Crimi e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini.

Alle 17 è iniziata l' inaugurazione di Lucca Changes 2020 e la manifestazione si è svolta nella platea del teatro dove il direttore di Lucca Crea Emanuele Vietina ha moderato la serata illustrando il programma con gli interventi di alcuni ospiti sul palco. In collegamento e in un breve video di presentazione hanno preso la parola Alessandro Tambellini, Luca Menesini e Francesca Fazzi per portare i saluti istituzionali. Dopo questa introduzione Vietina ha invitato a parlare sul palco l' onorevole Vito Crimi che ha lanciato il seguente messaggio: "Il fumetto è speranza e speranza significa futuro - ha detto - E' in quest' ottica che dobbiamo affrontare la manifestazione: non guardarla solo per i contenuti ma vivere questa esperienza come un' esperienza diversa dalle altre ma che ci proietterà al futuro".



Nel corso dell'inaugurazione sono stati mostrati una serie di video per ifar vedere al pubblico gli eventi in programma in questi giorni in cui si svolgerà il festival. Prima di giungere alla chiusura e di dare il via ai 200 eventi online, Emanuele Vietina ha letto una lettera del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Il ministero degli Esteri ( MAECI) ha supportato la manifestazione attivamente ed è riuscito a portare in oltre 40 città in tutto il mondo. Ma non solo: seguirà e segue costantemente supportandoci nelle attività di scouting per trovare i grandi artisti del futuro. Il ministero degli Esteri ha deciso di prendere i nostri progetti e portare negli istituti di cultura italiana all' estero questi messaggi."

E' stato il turno di Amanda Sandrelli, figlia di Stefania, della fumettista Silvia Ziche e del drammaturgo toscano Francesco Nicolini. L' attrice ha portato in scena "Lucrezia forever!", il progetto di Graphic Novel trasmesso alle 21:30 su RaiPlay. La Sandrelli ha spiegato il personaggio che ha interpretato: "L'ho affrontato come affronto tutti gli altri; è molto divertente ed è stato veramente facile entrare nei panni di Lucrezia" ha dichiarato. In collegamento il giornalista Vincenzo Mollica che, per ragioni legate all' emergenza sanitaria, non ha potuto essere partecipe e per questo motivo era dispiaciuto.