Co-mix ecco i premiati del concorso "Abitare secondo te"

martedì, 23 marzo 2021, 17:22

ll Gioco di Ruolo diventa una materia di studio in 14 scuole italiane. Gli insegnanti tornano sui banchi per una nuova esperienza di gamification della didattica che li renderà capaci di utilizzare il Gioco di Ruolo come strumento educativo nelle loro classi

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:26

Un contest internazionale per game designer emergenti nato nel 1995 da Lucca Comics & Games e organizzato dal 2003 con il supporto della casa editrice dV Giochi

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:47

Lucca Crea srl rivede il calendario degli eventi in programma nei primi mesi del 2021. Le modifiche riguarderanno sia gli eventi organizzati da Lucca Crea che quelli realizzati da terzi al Polo Fiere di Lucca

mercoledì, 25 novembre 2020, 14:34

Feltrinelli Comics & Games: il primo spazio in libreria dedicato a tutti i mondi di Lucca. Si parte con e-Sports e giochi da tavolo

venerdì, 20 novembre 2020, 12:37

Le mostre virtuali, i tantissimi contenuti on demand sul sito e su RaiPlay, altre novità e i numeri finali di Lucca Changes

domenica, 1 novembre 2020, 18:58

Anche nell'edizione Changes, Lucca Comics & Games sostiene gli autori esordienti nei diversi ambiti della cultura pop. Un impegno concreto supportato anche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale