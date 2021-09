Comics



Lucca Comics & Games presentata l'edizione 2021: al via la prevendita

martedì, 21 settembre 2021, 15:43

di chiara grassini

Presentata l'edizione "Lucca Comics &Games 2021", il festival del fumetto che si terrà dal 29 ottobre al primo novembre in diverse aree della città.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Tambellini, della presidente Francesca Fazzi, del presidente della provincia Luca Menesini e del vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Raffaele Domenici, il direttore di Lucca Crea Emanuele Vietina, ha spiegato dove si svolgerà la manifestazione.

Piazza San Michele, Napoleone, Bernardini, San Martino, Real Collegio, ex Cavallerizza, palazzetto dello sport, palazzo ducalle e polo fiere saranno i luoghi scelti e che accoglieranno in maniera contingentata i visitatori e gli appassionati di fumetti.

Sarà un evento della durata di quattro giorni che vedrà al centro dell'attenzione un ricco programma con ospiti illustri per tutti:dai grandi ai piccini.

"In piazza San Michele - ha riportato Vietina - ci sarà una mini-mostra con diverse novità editoriali. Tra esse una casa editrice che celebra il manga poichè ha registrato un successo straordinario. Anche uno show all'insegna del fumetto e della magia con ilprestigiatore Andrea Paris e i suoi principali autori tra cui Mirka Andolfo".

Non solo magia, ma pure un masterclass sullo stoytelling insieme a Simone Di Meo e una serie di giovani influencer per capire l'importanza del perché i manga sono molto letti.

Tra gli ospiti Roberto Saviano che presenterà il suo graphic Novel edito da Bao Publishing. Sempre per la stessa casa editrice Lawrence e Zerocalcare nel padiglione dedicato al fumetto tra piazza Napoleone e Bernardini. Tanti i nomi, molti gli invitati che nelle edizioni passate hanno vinto dei premi come nel caso di Manuele Fior con il suo "Oblomow", vincitore di Lucca Comics Award.

Uno spazio sarà dedicato alla narrativa. Qui sarà possibile incontrare Carlo Lucarelli che, come ha sottolineato il direttore Vietina, presenterà Sky Arte, ovvero l'album di racconti illustrati in comagnia del lupo ispirato alla serie del titolo già menzionato. Mauro Corona, Ciruelo Cbral, Paolo Barbieri, Nigel Sade e Sarah Wilkinson sono solo alcuni dei nomi in programma. Lucca Junior è invece lospazio dedicato ai bambini. Protagonisti del festival i cosplayer di villa Bottini trasformata in un punto fotografico dove si potrà assistere a sfilate e a mostre espositive all'interno dell'edificio storico.

Se ci spostiamo fuori dalla cinta muraria, il palazzetto dello sport e il polo fiere saranno altri due punti che interesseranno il festival. Al palasport sarà allestita un'area Japan e Zen con mostre floreali oltre a tavole originali, fumetterie e gadget. Nelle sale di Palazzo Ducale e in quelle delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte diverse opere di Will Einer, Teresa Radice e Stefano Turconi, Giacomo Bevilacqua e Walter Leoni, gia premio Changes.E infine il graphic novel theatre con due opere rappresentate al teatro del Giglio, cioè una via di mezzo tra drammaturgia e fumetto. Aprirà le scene Francesco Niccolini con l'Oreste. Proprio qui durante la scors edizione, los ceneggiatore ha portato sul palco "Lucrezia Forever".

Per quanto riguarda i biglietti da oggi fino al 1 ottobre "faremo una prevendita Early Bird soprattutto per gli abbonati. I prezzi saranno disponibili sul sito", ha fatto sapere il direttore del festival che ha elencato i partner della manifestazione (Rai, Rai4,Rai5, Raicultura e RaiYoyo).

LUCCA COMICS & GAMES TI ASPETTA! INFO PRATICHE PER VENIRE AL FESTIVAL

GIORNI E ORARI

Venerdì 29 ottobre: ore 11.30 - 20.30

Sabato 30 ottobre - Domenica 31 - Lunedì 1° novembre: ore 9.00 - 19.30

BIGLIETTERIA

Apertura ore 15 del 21 settembre.

Biglietti acquistabili solo con prevendita online, in modalità print@home (da stampare a casa o portare con sé con voi sul cellullare): https://luccacrea.vivaticket.it/

Come da direttive nazionali, per l'accesso sarà necessario il Green Pass a partire dai 12 anni.

Il festival quest'anno potrà ospitare circa 20 mila visitatori al giorno, distribuiti su tutta la giornata e su tutte le oltre 15 aree in cui è dislocata la manifestazione.

All'arrivo a Lucca, basterà recarsi in uno dei tre Hub Welcome Desk (Polo Fiere con parcheggio, Palazzetto dello sport Palatagliate e Piazza San Romano) dove - presentando il titolo di ingresso - si passerà la verifica della temperatura e del Green pass e potranno essere ritirati i braccialetti colorati per l'accesso al festival.

COSTO DEI BIGLIETTI

Il prezzo del biglietto giornaliero varia dai 20 euro del lunedì e venerdì, ai 22 euro del sabato e della domenica, con convenienti forme di abbonamenti per più giorni, che saranno ulteriormente scontate per chi approfitta della promozione Earlybird, valida fino al 4 ottobre (a titolo esemplificativo, l'abbonamento Earlybird 4 giorni costerà 40 euro + diritti di prevendita).

I 100 biglietti Level UP saranno disponibili al prezzo di 160 euro + diritto di prevendita.

Biglietti omaggio: persone con disabilità e minori nati dal 2010

Biglietti riduzione: accompagnatori di persone con disabilità e over 65.

Queste tipologie di biglietti saranno gestite in loco.

Elenco completo dei costi è disponibile al link https://luccacrea.vivaticket.it/

PARCHEGGI

Informazioni disponibili al link https://www.parcheggilucca.it