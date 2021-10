Comics



A Lucca Comics l'escape room del risparmio che insegna a non sprecare energia

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:53

Un vero appartamento di 60mq arredato di tutto punto, con gli elettrodomestici che si trovano di norma in tutte le case degli italiani. Non si tratta, però, di un'abitazione qualsiasi, ma della Casa Distratta by NeN: al suo interno nasconde una serie di cose sbagliate, comuni e apparentemente normali, che fanno sprecare molta energia.

L'iniziativa è di NeN, prima startup EnerTech in Italia, che ha voluto replicare dopo il successo del primo esperimento durante la Design Week di Milano: la Casa Distratta nasce con l'obiettivo di sensibilizzare le persone su alcuni dei comportamenti scorretti che fanno disperdere energia preziosa; piccole abitudini molto comuni, a cui spesso si dà poca importanza, ma estremamente dannose per il "peso" che hanno sulla bolletta e soprattutto sulll'ambiente. Per farlo, NeN sfida tutti quelli che vorranno a entrare in casa a provare a identificare questi comportamenti.

Funziona così: si entra e si ritira una piantina dell'appartamento (dove andranno segnati tutti gli "errori" trovati), dopo di che si avranno circa 120 secondi a disposizione per individuare il maggior numero possibile di comportamenti scorretti legati all'uso dell'energia. Un esempio è il decoder in stand-by, che può consumare fino a 700 Wh al giorno: spegnendolo di notte e quando non lo si utilizza si riducono i consumi in stand-by fino al 65%. Alcuni comportamenti da evitare saranno facili da trovare, altri sono talmente radicati nelle abitudini comuni che metteranno a dura prova le capacità "anti-spreco" anche dei più attenti.

A seconda del numero di errori trovati tutti i partecipanti riceveranno una serie di gadget: chi dovesse decidere di passare a NeN avrà anche uno sconto sul primo anno per ogni fornitura.

La Casa distratta aprirà nel Loggiato di Palazzo Pretorio, in Piazza San Michele, dal 29 ottobre al 1° novembre dalle 9.00 alle 19.00.

