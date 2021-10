Comics



Audible al Lucca Comics & Games 2021

venerdì, 22 ottobre 2021, 11:27

Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di contenuti di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – annuncia la propria presenza alla 55esima edizione di Lucca Comics & Games, in programma a Lucca dal 29 ottobre al 1° novembre2021.

Le visitatrici e i visitatori del Lucca Comics&Games potranno visitare lo stand Audible accedendo al padiglione in Piazza San Martino, nel cuore della città di Lucca, proprio accanto al Duomo. Una grande mongolfiera arancione accoglierà le persone che vorranno “salire a bordo” per scattarsi una foto e volare sulle ali della libertà di ascolto grazie alle voci protagoniste del catalogo Audible (oltre 60.000 titoli, tra audiolibri, podcast e serie audio). Sound shower, smart speaker, monitor interattivi intratterranno ospiti e curiosǝ che affolleranno le strade di Lucca con le storie narrate dalle autrici e dagli autori distribuiti in esclusiva su Audible.

Non solo: per tutto il pubblico di appassionatǝ di fantasy e scienza raccontata in modo coinvolgente, Audible presenta alcuni appuntamenti eccezionali dove poter incontrare in persona le proprie voci preferite e autrici e autori delle storie più originali.

Ad aprire le danze degli incontri targati Audible saranno Valentina Petrini e Massimo Polidoro, autori di “Complotti”, un podcast Audible Original dedicato a dimostrare la differenza tra manipolazioni, bufale e realtà, per riaffermare l’importanza dei fatti. L’appuntamento è previsto per sabato 30 ottobre alle ore 11.00 presso l’Auditorium del Suffragio.

Sempre sabato all’Auditorium del Suffragio, alle ore 14.00 il palco sarà di Adrian Fartade e Luca Perri, che racconteranno “Il lungo viaggio dell’umanità alla scoperta del cielo”, ispirandosi al loro ultimo Audible Original “Astrobio”, in cui i due autori ripercorrono circa 32mila anni di storia dell’astronomia attraverso le vite e le vicende delle persone che, inseguendo la propria curiosità, hanno fatto progredire la conoscenza.

La giornata di sabato si chiude alle ore 21:30 all’Auditorium San Francesco con una grande anteprima: l’intervista semi-seria a Maccio Capatonda, che accompagnato sul palco da Herbert Ballerina e Valerio Desirò, racconterà per la prima volta se stesso in versione autore di pocast attraverso “Podcast micidiali”, il suo primo Audible Original in arrivo su Audible il prossimo 29 novembre.

La giornata di domenica 31 ottobre si apre alle ore 14.00 all’Auditorium del Suffragio con voci di Domitilla D'Amico, Valeriano Corini e Mosè Singh protagonistǝ di un live reading tratto dal nuovissimo racconto firmato J.K. Rowling, “Il maialino di Natale”, ultima emozionante favola di una delle scrittrici più lette e amate al mondo, uscita in esclusiva su Audible lo scorso 12 ottobre.

Alle ore 21.30 all’Auditorium San Francesco, invece, sarà la volta del cast italiano protagonista della serie audio “The Sandman”. Le voci italiane della produzione internazionale di maggior successo su Audible Emiliano Coltorti, Stefano Crescentini, Martina Felli, Melina Martello, Marco Mete, Francesco Vairano propongono un live reading tratto dal multivoice in esclusiva su Audible, accompagnati dall’Orchestra Arché che ne eseguirà dal vivo la colonna sonora. Acclamato dal Los Angeles Times Magazine come "la più grande epopea della storia del fumetto", The Sandman ha convertito il gioco, con il suo mondo oscuro e letterario che combina fantasia e horror, in un fenomeno culturale globale. Audible, DC e Panini Comics presentano la prima produzione audio in assoluto della serie, disponibile anche in lingua italiana in esclusiva su Audible, in attesa del nuovo episodio della serie in arrivo a gennaio 2022 sempre su Audible. Per rendere ancora più unico il viaggio nelle Terre del Sogno, la lettura sarà accompagnata dalla presenza di tavole – illustrate da alcuni tra i più talentuosi disegnatori al mondo – tratte dal capolavoro assoluto di Neil Gaiman.

Il compito di chiudere la presenza di Audible al Lucca Comics & Games lunedì 1 novembre alle ore 11.00all’Auditorium del Suffragio saranno due bellissime voci, quella di Andrea Colamedici e Maura Gancitano, con cui sarà possibile riflettere sui temi fondanti dell'esistenza umana attraverso una rilettura filosofica di Harry Potter, una delle più popolari opere della letteratura per ragazzi del XXI secolo. Prendendo spunto dal loro ultimo Audible Original “La Filosofia di Harry Potter” Andrea Colamedici e Maura Gancitano esplorano il mondo creato da J. K. Rowling e le riflessioni che la serie ci insegna sul nostro approccio filosofico alla vita.

“Siamo molto felici di poter tornare a Lucca Comics & Games, finalmente in presenza dopo la versione digitale dell’anno scorso” commenta Francesco Bono, Content Director Audible.it. “Il nostro catalogo conta molti contenuti legati allo scenario fantasy che speriamo possano incuriosire e appassionare tutti gli amanti del genere. Gli audiolibri, i podcast e le serie audio si confermano uno strumento in ascesa per poter dare spazio alla fantasia grazie potere della voce e ci auguriamo che la nostra presenza al Lucca Comics & Games sia una buona occasione per far avvicinare sempre più persone il mondo dell’audio entertainment”.

AUDIBLE A LUCCA COMICS & GAMES 2021: IL PROGRAMMA

Sabato 30 ottobre alle 11:00 - Auditorium del Suffragio

È tutto un complotto!

con Valentina Petrini e Massimo Polidoro

In collaborazione con Audible

Dietro ogni fatto rilevante c’è chi agita lo spettro di un complotto.

A volte il complotto c’è per davvero, altre volte chi ne parla lo fa per confondere, manipolare o insinuare il dubbio. E più sono grandi gli interessi in gioco, più le teorie del complotto si fanno complesse. Dal Coronavirus ai Cambiamenti climatici, dai QAnon all’assassinio del presidente Kennedy, dallo sbarco sulla Luna “simulato” agli attentati dell’11 settembre… Valentina Petrini e Massimo Polidoro presentano il loro nuovo podcast in esclusiva per Audible: Complotti! Per capire la differenza tra reali manipolazioni e bufale e, soprattutto, per riaffermare l’importanza e la bellezza dei fatti.

Sabato 30 ottobre alle 14:00 - Auditorium del Suffragio

Il lungo viaggio dell’umanita’ alla scoperta del cielo

con Adrian Fartade e Luca Perri

In collaborazione con Audible

“Dacché la Terra ebbe degli uomini, il cielo ebbe degli ammiratori” lo scrisse Giacomo Leopardi, ignorando probabilmente che gli scarabei stercorari si orientano guardando la Via Lattea. Una cosa è però indubbia: quella dell’astronomia è una storia meravigliosa, un viaggio di 32 mila anni compiuto sì attraverso le scoperte, ma soprattutto tramite le vite e le vicende delle persone che hanno fatto progredire la conoscenza inseguendo la propria curiosità. Ad accompagnarvi in questo viaggio, due guide dal mood... particolare: il sempre entusiasta storico della scienza Adrian Fartade e l'estremamente cinico astrofisico Luca Perri.

Sabato 30 ottobre alle 21:30 - Auditorium San Francesco

Maccio Capatonda presenta “Podcast Micidiali”

con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Valerio Desirò

Modera Omar Schillaci

In collaborazione con Audible

La comicità ai tempi dei podcast. Intervista poco-seria sulla prima serie di podcast di Maccio Capatonda.

Domenica 31 ottobre alle 14:00 - Auditorium del Suffragio

Audible presenta “Il maialino di Natale” di J.K. Rowling

Con Valeriano Corini, Domitilla D’Amico e Mosé Singh

Modera Alessandra De Tommasi

Le voci di Domitilla D'Amico, Valeriano Corini e Mosè Singh daranno vita al nuovo racconto di J.K. Rowling, una delle più belle storie di Natale mai scritte, colma dell'irresistibile tenerezza dell'infanzia di fronte al grande mistero della perdita e della celebrazione del calore della famiglia. Ma si sa, nella notte di Natale, tutto può succedere...

Domenica 31 ottobre alle 21:30 - Auditorium San Francesco

Audible presenta “The Sandman” LIVE

con Emiliano Coltorti, Stefano Crescentini, Martina Felli, Melina Martello, Marco Mete, Francesco Vairano

e le musiche live dell’Orchestra Arché

In collaborazione con Audible

Live dal Teatro San Francesco, gli attori italiani protagonisti della serie audio Emiliano Coltorti, Stefano Crescentini, Martina Felli, Melina Martello, Marco Mete, Francesco Vairano propongono un live reading tratto dal multivoice in esclusiva su Audible.it, accompagnati dall’orchestra Arché che ne eseguirà live la colonna sonora. Acclamato dal Los Angeles Times Magazine come "la più grande epopea della storia del fumetto", The Sandman ha convertito il gioco, con il suo mondo oscuro e letterario che combina fantasia e horror, in un fenomeno culturale globale. Audible, DC e Panini Comics presentano la prima produzione audio in assoluto della serie, disponibile anche in lingua italiana in esclusiva su Audible.

Per rendere ancora più unico il viaggio nelle Terre del Sogno, la lettura sarà accompagnata dalla presenza di tavole – illustrate da alcuni tra i più talentuosi disegnatori al mondo – tratte dal capolavoro assoluto di Neil Gaiman.

Credits musicali:

Quintetto Lucensis - Orchestra Arché soc. Coop.

Rossana Pansani, flauto

Nicola Bimbi, oboe

Daniele Tambellini, fagotto

Massimo Marconi, corno

Emanuele Gaggini, clarinetto

Riccardo Romano, elettronica

Arrangiamenti musicali a cura di Riccardo Romano per RMN Music londra

Lunedì 1° novembre alle 11:00 - Auditorium del Suffragio

Audible presenta “La filosofia di Harry Potter”, un podcast Audible Original

con Andrea Colamedici e Maura Gancitano

In collaborazione con Audible

Scopriamo il podcast Audible Original pensato per chi vuole riflettere sui temi fondanti dell'esistenza umana attraverso una rilettura filosofica di una delle più popolari opere della letteratura per ragazzi del XXI secolo. Maura Gancitano e Andrea Colamedici esplorano il mondo creato da J. K. Rowling e le riflessioni che la serie ci insegna sul nostro approccio filosofico alla vita. Il podcast è una produzione Audible Original, disponibile in esclusiva su Audible.it.