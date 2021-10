Comics



Caparezza a Lucca Comics & Games

mercoledì, 27 ottobre 2021, 17:35

Rock 'n' Comics, il nuovo format targato Lucca Comics & Games di fatto unisce musica e fumetto. Primo Festival di settore a coniugare la musica con l'immaginario a fumetti, nella sua costante collisione tra mezzi e linguaggi Lucca Comics & Games ha da sempre sviluppato attività, spettacoli e panel che giochino su legami e distanze tra l'arte visiva e quella sonora, con rockstar e popstar che abbandonano il loro ruolo di performer e si mettono a nudo con i fan, da fan, raccontando loro stessi e le loro passioni. Attraverso una serie di interviste performative, famosi artisti dialogheranno su tematiche innescate da immagini del mondo del fumetto e dell'illustrazione legate alla sua storia personale. Un viaggio dialogico accompagnato dalla commistione di generi artistici, come un sottofondo musicale e una live performance fumettistica.

Tra gli artisti di quest'anno non poteva mancare Caparezza, artista dalla forte identità e carattere, "fumettista mancato" (come lui stesso si definisce) e grande conoscitore di comics e di cultura popolare. Nella meravigliosa cornice del complesso di San Francesco, sabato 30 ottobre, a partire dalle ore 14, Caparezza saprà regalare grandi emozioni al pubblico della manifestazione con la presentazione della nuova versione grafica del vinile di "Exuvia", suo ultimo geniale album. La nuova veste grafica di "Exuvia" presenta una variante della cover e un eccezionale pop-up creato dalla superstar a fumetti Simone Bianchi, che ha lavorato all'idea con Caparezza stesso. L'ascoltatore potrà cosi immergersi anche visivamente nel mondo di "Exuvia". L'incontro è mediato da Andrea Rock moderno Virgilio che guida il pubblico attraverso le multiformi dimensioni della musica.

Gli appuntamenti con Caparezza non finiscono qui! Si potrà infatti ascoltare l'intero disco, nel secondo panel dedicato al cantautore - Exuvia, l'ascolto - presso l'Auditorium del Suffragio, domenica 31 ottobre, alle 11.00. Quando capita l'opportunità di poter ascoltare un ottimo disco in compagnia del cantautore? Solo a Lucca. Caparezza ed Andrea Rock interagiranno sull'onda di parole e note.

Caparezza presenta inoltre, in anteprima al pubblico del Festival, lo speciale vinile in versione pop up di Exuvia nato dalla collaborazione con il fumettista Simone Bianchi, in uscita il 10 dicembre per Poydor/Universal Music. Per gli appassionati e i fan dell'artista è possibile accedere ai due speciali firmacopie, realizzati in collaborazione con laFeltrinelli e riservati a chi acquista il vinile in pre-order sui siti lafeltrinelli.it e IBS.it a partire dal 29 ottobre per tutta la durata di Lucca Comics & Games.

Questi gli appuntamenti per i firmacopie

Sabato 30 Ottobre, 16.00 Firmacopie Auditorium San Giuseppe

Domenica 31 Ottobre, 14.00 Firmacopie Auditorium San Giuseppe

Ci sarà anche la possibilità di preordinare in loco, prima dei firmacopie, tramite le due hostess in accoglienza all'auditorium San Giuseppe.

Chi accede al firmacopie avrà in regalo la serigrafia esclusiva e in edizione limitata della cover di Exuvia, realizzata da Simone Bianchi, su cartoncino da 300 gr. formato 29x29 cm.