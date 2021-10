Comics



Comics, emozioni e colori della prima giornata

venerdì, 29 ottobre 2021, 17:18

Sta per andare in archivio la prima giornata dei Comics & Games, quest'anno tornati finalmente in presenza, dopo l'eccezionale versione dello scorso anno segnata dalla pandemia da Covid-19.



Una giornata di festa per la città di Lucca: le mascherine hanno ceduto il passo alle maschere e la socialità ha vinto sulla diffidenza. Costumi colorati e bizzarri hanno sfilato per le vie del centro portando gioia e spensieratezza in una giornata baciata, fortunatamente, dal beltempo.



Inevitabili le file all'accesso dei padiglioni. Quest'anno, oltre ai biglietti, era necessario anche il lasciapassare verde (leggi Green pass): nonostante questo, il pubblico, composto in gran parte da giovanissimi, si è dimostrato ligio alle regole e rispettoso nei confronti dell'organizzazione.



Che dire, cento di questi giorni. Domani un calendario fitto di appuntamenti, ma intanto riviviamo insieme le emozioni di questa prima giornata.



Foto di Ciprian Gheorghita