Comics, inaugura il festival al Teatro del Giglio: è l'edizione della ripartenza

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:40

di chiara grassini

Un ritorno atteso, in presenza e in tutta sicurezza. Lucca Comics & Games, dopo lo stop dello scorso anno dovuto all'emergenza sanitaria, inaugura l'edizione 2021 al teatro del Giglio dove hanno preso la parola esponenti del mondo della politica e della cultura per i saluti istituzionali iniziali.

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha sottolineato dal palco l'importanza del dialogo culturale che parla e si rivolge al mondo giovanile. Nel corso del suo intervento ha ricordato la crescita del festival dagli esordi ad oggi e quanto sia fondamentale "innalzare il livello culturale" e soprattutto la collaborazione intrapresa con gli Uffizi di Firenze, dove nella loggia dell'Ammannati di Palazzo Ducale sono esposti 52 autoritratti, presto in arrivo al museo fiorentino.

La presentazione è stata portata avanti da Emanuele Vietina che ha intervistato oltre al primo cittadino, la presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone e successivamente Paolo Barbieri insieme a Roberto Recchioni e infine Domenico DeMasi con Sara Colaone.

"Occorre guardare con uno sguardo al futuro che abbraccia l'arte nelle sue diverse manifestazioni - ha spiegato la presidente di Lucca Crea che si è soffermata sull'aspetto comunicativo -. Il linguaggio comunica contemporaneità e la cultura mette in primo piano la comunicazione, non un linguaggio accademico lontano dai giovani".

Secondo Eugenio Giani, il museo degli Uffizi di Firenze "risultano la fonte di attrazione più importante del mondo superando il Louvre. Il ministro Dadone ha puntato il suo intervento su digitalizzazione e nuovi modelli organizzativi nel mondo del lavoro in seguito alla pandemia.

"La digitalizzazione è un modo per interfacciarsi con gli smartphnone - ha detto - non solo nel mondo dei giovani, già' nativi digitali' ma anche in quello degli adulti. La pandemia ha aiutato a superare i limiti culturali".

Quest'anno si celebra l'anniversario del Milite Ignoto e in occasione della ricorrenza è importante raccontare "attraverso il graphic novel" la commemorazione sotto il punto di vista umano e non solo da quello militare.



Sulla stessa linea d'onda Paolo Barbieri, che ha disegnato il manifesto del festival. La sua è una narrativa vicina "all'anima" e che "parla con il disegno". Mentre Roberto Recchioni pensa a un Milite Ignoto fuori da ogni militarismo.

Sara Colaone ha spiegato che cosa significa la transizione sociale nel fumetto. Vuol dire acquisire un senso critico e offrire una visione diversa basata su un pubblico di lettori e come luogo di discussione dove poter affrontare temi di attualità.

"Il festival Lucca Comics & Games è un ozio creativo - ha affermato il sociologo Domenico De Masi dal palco del Giglio -. Con questo termine intndo dire che il la manifestazione incarna il lavoro, lo studio e il gioco dove si apprende e ci si diverte e si impara a giocare".