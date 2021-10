Comics



Doppia mostra nella chiesa di san Cristoforo a Lucca Comics & Games per commemorare il centenario del Milite Ignoto

domenica, 31 ottobre 2021, 18:33

di Barbara Ghiselli

"Chi ha detto che la Storia è nooisa e che la memoria non può essere salvata? Serve solo l'umiltà e la disponibilità di ascoltare cosa chiedono i più giovani, dove si collocano le loro scelte, e quali sono le chiavi di lettura, i linguaggi e ovviamente i canali per entrare in contatto".

Questo è quanto ha dichiarato Fabiana Dadone, ministro per le politiche giovanili motivando così la scelta di allestire una doppia mostra nella chiesa di San Cristoforo durante la manifestazione Lucca Comics & Games 2021 per commemorare il centenario del Milite Ignoto.

Un progetto a cura di Anna Villari e Paolo Vicchiarello, che nasce da una collaborazione tra la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della presidenza del consiglio dei ministri e il comune di Lucca, su impulso del ministro per le politiche giovanili e con il supporto di Lucca Comics & Games.

L'obiettivo è infatti quello di valorizzare le commemorazioni per il centenario del milite ignoto adottando un taglio narrativo, linguaggi espressivi e canali di divulgazione che possano toccare la sensibilità di giovani e giovanissimi, anche attraverso le modalità e i momenti di condivisione che contraddistinguono il festival lucchese.

Appena i visitatori entrano nella chiesa di San Cristoforo hanno la possibilità di fare un'esperienza immersiva salendo su un treno simbolico riprodotto e riadattato con tutti i suoi contenuti e stimoli emozionali (visivi, sonori e musicali). Da qui i visitatori saranno accompagnati nella seconda parte della mostra.

Dopo aver attraversato il vagone del treno e essere usciti, i visitatori, infatti, si troveranno in un allestimento che richiama fortemente i temi della natura, uno scorcio dal sapore di inizio secolo, tra prati e sentieri in ciottoli bianchi, punteggiati da vecchi lampioni, nel quale troneggia un albero, disseccato, vittima simbolica del conflitto tra gli uomini, ma ancora pronto a difendere la vita e a donarne di nuova, e che richiama l'opera di Gipi — Unastoria — ispiratrice dell'esperienza sul Treno della Memoria.

Ad ogni lampione il pubblico potrà trovare uno dei contributi dei 20 artisti che hanno reinterpretato il tema del milite ignoto secondo le loro diverse sensibilità, attraverso tavole originali "amplificate" grazie alla realtà aumentata. Venti come le regioni Italiane, non a caso. Perché potessero leggere e raccontare con la loro personale taglio interpretativo, il loro stile, il loro linguaggio, che va dall'illustrazione fantastica alla satira, dal concept design al fumetto europeo, i molteplici aspetti diversi, i tanti messaggi di questa ricorrenza.

Sergio Algozzino, Massimo Asaro, Paolo Barbieri, Lelio Bonaccorso, Daniele Caluri, Linda Cavallini, Giorgio Cavazzano, Ivan Cavini, Carmine Di Giandomenico, Rob Di Salvo, Lorenza Di Sepio, Edvige Faini, Alessandro Mereu, Kalina Muhova, Giulio Rincione, Roberto Recchioni, Maria Laura Sanapo, Laura Scarpa, Yole Signorelli, Luigi Siniscalchi sono tutti celebrati maestri della loro arte, per la prima volta insieme in un'opera corale che racconta l'Italia, la sua memoria, il presente e il futuro.

Il viaggio simbolico che si svolge attraverso l'arte, la memoria e la nazione nella chiesa di San Cristoforo chiede infine ai viaggiatori di diventare portatori del suo messaggio.

Come pegno e come dono, i visitatori riceveranno per questo un delicato fiore di carta intriso di semi, che potrà essere piantato a pochi millimetri sotto terra per poi sbocciare nei loro balconi e nei loro giardini.

Come scriveva Hans Christian Andersen, d'altra parte, "Vivere non è abbastanza: bisogna avere il sole, la libertà e un piccolo fiore".