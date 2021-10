Comics



FantastiComics

domenica, 31 ottobre 2021, 18:53

di Ciprian Gheorghita

Si possono ripetere centomila volte le medesime parole per descrivere lo spettacolo che, ogni anno e salvo la parentesi pandemica, questa città ha saputo offrire attraverso una manifestazione divenuta patrimonio di tutti. Eviteremo, quindi, di ripeterci lasciando che alle parole si sostituiscano le immagini. Scattate da Ciprian Gheorghita, il fotografo ufficiale della Gazzetta di Lucca, giornalista pubblicista, che per l'occasione ha voluto indossare la tunica che lo riporta indietro nel tempo facendolo assomigliare, si fa per dire, al sommo poeta.

Photogallery by Ciprian Gheorghita