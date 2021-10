Comics



Il film "Vivo!" in anteprima nazionale a 'Lucca Comics and Games"

giovedì, 28 ottobre 2021, 10:43

La Cna di Lucca è lieta di presentare la premiere del portavoce della Liguria di Cna Cinema ed Audiovisivo. Si chiama Vivo! ed è l’ultima produzione della MFL Film che porta la firma del regista Alfonso Cioce.

Dopo il successo della presentazione del progetto a Casa Museo Jorn, realizzata grazie al sostegno di Cna Savona, Vivo! approda a Lucca per la premiere nazionale. Il film è infatti stato selezionato per la sezione cinema del Lucca Comics and Games 2021 in quanto prima esperienza italiana di trasposizione sul grande schermo del gioco di ruolo dal vivo. Un’edizione che rappresenta non solo l’eccellenza italiana, ma anche la rinascita dopo lo stop imposto dalla pandemia. La Liguria farà la sua parte con il film di Cioce che, come suggerisce il titolo, è anche un inno alla vita. Appuntamento per sabato 30 ottobre alle 10.30 al Cinema Centrale in via di Poggio 36, Lucca. La proiezione è riservata ai giornalisti e ai possessori del biglietto di ingresso del Lucca Comics and Games.

Il film è stato girato tra Liguria, Toscana e Lombardia e racconta la storia di Guido (Matteo Sintucci). Guido ha 30 anni ed è cresciuto senza una figura materna insieme alla sorella Teresa (Angela Myftari). In una società caotica e disillusa, che non lascia spazio ai giovani, il protagonista trova conforto nel gioco di ruolo dal vivo insieme ai compagni del gruppo OX. Ma la monotonia delle giornate verrà stravolta dall’arrivo di Amanda (Carola Santopaolo). Insieme all’amore, Guido troverà anche la sua strada. Vivo! è un film che parla di rinascita, dell’importanza del gioco in età adulta, di amore, di legami familiari spezzati e poi ritrovati.

MFL Film, casa di produzione ligure, rivolge da sempre particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e per la Toscana è stata scelta Pietrasanta. Il cineasta ha infatti voluto creare un filo rosso che lega la tradizione artistica di Pietrasanta a quella di Albissola Marina, la prima votata alla scultura la seconda alle avanguardie artistiche proposte da Fontana, Picasso e Jorn. La colonna sonora, inedita, è stata scritta da Matteo Garbarini e Giovanni Amelotti. Il brano Living Sky verrà lanciato come singolo. Anche il videoclip porta la firma di Alfonso Cioce, che ha creato un filo rosso con i luoghi del film.