Comics



Intensificati i controlli durante 'Lucca Comics'

mercoledì, 27 ottobre 2021, 14:19

di chiara grassini

Controlli serrati, massima cautela e precauzione per un Lucca Comics &Games in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid 19. E' quanto emerso dall'incontro di questa mattina in prefettura in presenza del prefetto Francesco Esposito, del sindaco Alessandro Tambellini e del questore Alessandra Faranda Cordella insime alle altre forze dell'ordine.



"Non deve essere unevento di massa ma di ripresa economica - ha specificato e messo in chiaro il prefetto facendo il punto sugli assembramenti -. Saranno a disposizione dei dispositivi che scattano nel caso in cui si creano situzioni di sovraffollamento. Questa manifestazione è diversa rispetto alle edizioni precedenti e si prevedono numero più bassi in confronto al passato".

L'edizione 2021 seppur contingentata ha registrato 20.000 vendite dei biglietti nelle scorse settimane con un incremento di altri 10.000.



"Chi verrà a Lucca deve essere in possesso del ticket e non potrà essere acquistato in loco - ha affermato il primo cittadino. Un sitema di regolazione permetterà di capire quante persone saranno presenti e se si verificheranno casi di assembramento che causano il rischio di contagio. Attive operazioni di infiltrazioni e chiusura delle porte di Sant'Anna, Santa Maria, San Donato e san Pietro".



Oltre ai controlli serrati anche il centro operativo che si aggiornerà costantemente per evitare possibili assembramenti. Sott'occhio pure il Polo Fiere dove si svolgerà parte del festival.

"E' un momento per la ripresa economica - ha fatto sapere il questore di Lucca - ma con più attenzioni legate all'ordine di sicurezza pubblica e con l'individuazione di un sitema a 'vasche di compensazione' in modo da individuare i punti di affollamento". Un impianto complesso e ben strutturato all'interno del quale lapolizia municipale e il reparto prevenzione crimine avranno il compito di vigilare nelle vie del centro storico per una maggiore sicurezza. Tra le ordinanze quella di indossare la mascherina su previa cartellonistica sparsa in diversi punti della città in collaborazione con Lucca Crea con tanto di percorsi alternativi.Per tutta la durata del festival si rinforzeranno gli uffici, aperti dalle 08. 00 alle 20.00 nel caso in cui ci fosse la necessità di denunciare alcuni fatti come furti nelle auto.Tra i rinforzi i servizi in borghese che si occuperanno di antiborsaggio e dei parcheggi. Mentre i punti presidiati sono i seguenti: piazza Napoleone, via Beccheria e piazza San Giusto.



In concomitanza del G20 che si terrà a Roma il 30 e il 31 e di manifestazioni già programmate (come ad esempio "No green pass"), saranno messi a disposizione gruppi di intervento antiterrorismo per una forma di controllo di alto livello. Rinforzata anche la zona della stazione ferroviaria dove sarà presente il compartimento di Firenze.



Tra nuclei antisabotaggio, artificieri e tutte le altre forze dell' ordine ripartiti su due turni giornalieri ( 7:00- 20:00) si contano circa 120 persone per turno. Per quanto riguarda la viabilità, come ha sottolineato l'assessore Francesco Raspini, in viale Europa sarà presente un presidio della polizia municipale. Nel caso in cui si dovessero registrare "situazioni di traffico" allora verranno indicate deviazioni da via Città Gemelle. I bus turistici potranno parcheggiare sia in viale Luporini cheal Palatucci.Lucca Crea, presieduta da Francesca Fazzi, ha ringraziato tutti per la collaborazione perchè si tratta di "un lavoro di grande spirito".