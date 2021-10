Comics



Via 'Lucca Comics', code per i Green pass

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:43

di barbara ghiselli

Finalmente Lucca Comics & Games 2021 è iniziato! Nei volti delle persone tanta voglia di ripartire in questa edizione che segna il ritorno in presenza della manifestazione. Tutti molto rispettosi delle regole, in fila per accedere ai padiglioni muniti di Green pass.



Il taglio del nastro della 55^ edizione di Lucca Comics and Games è avvenuto questa mattina alle 11 alla Caserma Lorenzini (ex Muf). È stato il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone a inaugurare Lucca Comics & Games 2021 e a sottolineare l'importanza di questa manifestazione che quest'anno segna una vera e propria ripartenza tornando in presenza.



Al giro inaugurale all'ex Muf erano presenti molte cariche istituzionali locali e non solo, tra cui il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. Per l'occasione è stato fatto visitare il nuovo sito della manifestazione in piazza San Romano, che ospita in primis lo spazio dedicato alle politiche attive in ambito di talent scouting: l'area pro, dove ogni anno oltre 500 giovani si presentano per le portfolio review, il nuovo palazzo delle dediche e la mostra dedicata ad Arcane: creatore di mondi, in vista dell'uscita della serie televisiva (Netflix dal 7 novembre), ispirata al famoso videogioco League of Legends.